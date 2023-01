Giorno della Memoria: le iniziative di Ca' Foscari

Come ogni anno, Ca’ Foscari propone un ricco programma per la Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime della Shoah. Il tema del 2023 è: le rappresentazioni dell'Olocausto nel cinema, nel teatro, nella letteratura, attraverso le pietre di inciampo.

Un’esposizione inaugura la ricorrenza

Ad inaugurare la ricorrenza il 18 gennaio 2023 la mostra “Ca’ Foscari e antisemitismo”, una selezione dall’Archivio e Fondo Storico di Ca’ Foscari, che espone nell’androne di Ca’ Foscari (Dorsoduro 3246) documenti legati alla propaganda antisemita del periodo fascista e alle leggi razziali nel nostro ateneo. La selezione propone in particolare storie di donne cafoscarine che in quanto ebree o ritenute tali, hanno subito una persecuzione razziale.

In Tesa 2 CFZ Cultural Flow Zone (Dorsoduro 1392), invece, è esposta una selezione di libri e articoli di giornale che testimoniano l’odio nei confronti degli ebrei sia durante il periodo nazi-fascista, sia negli anni precedenti. La mostra, curata da Delfina Majer e Linda Spinazzè, si propone dunque di stimolare riflessioni sul tema dell’odio razziale in una prospettiva storica più ampia, che include i prodromi al discorso antisemita in Europa.

I documenti saranno esposti dal 18 gennaio fino all’8 febbraio 2023. L’ingresso è libero dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Durante il periodo di esposizione, le visite guidate del Ca’ Foscari Tour saranno arricchite da un momento dedicato al Giorno della Memoria. Per info: cafoscaritour@unive.it.

Le interviste di Radio Ca’ Foscari

Tornano su Radio Ca’ Foscari gli appuntamenti della rassegna radiofonica “I martedì e i giovedì del Giorno della Memoria”. A partire dal 24 gennaio fino al 2 febbraio ogni martedì e giovedì alle 17.30 verranno trasmesse delle interviste a professori e professoresse, sul tema della Memoria.

martedì 24 gennaio, Tiziana D’Amico (Università Ca’ Foscari Venezia)

giovedì 26 gennaio, Alessandro Casellato (Università Ca’ Foscari Venezia)

martedì 31 gennaio, Susanne Franco (Università Ca’ Foscari Venezia)

giovedì 2 febbraio, Federico Faloppa (Università di Reading)

Proiezioni per il pubblico e per le scuole

Lunedì 23 gennaio alle 18 verrà proiettato al Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta (Dorsoduro 2137) il film “Daleká cesta” (Il viaggio lontano) di Alfréd Radok. Al termine della proiezione seguirà una conversazione tra Francesco Pitassio (Università degli studi di Udine) e Armando Pitassio (Università degli studi di Perugia). A moderare l’incontro Tiziana D’Amico (Università Ca’ Foscari Venezia), con un’introduzione di Sara De Vido (Delegata ai Giorni della Memoria, del Ricordo e alla Parità di genere - Università Ca’ Foscari Venezia). Il film sarà proiettato in lingua originale (cecoslovacco) con sottotitoli in italiano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Inoltre, nella Tesa 1 di Ca’ Foscari Zattere (Zattere al Pontelungo, Dorsoduro 1392) si terrà una doppia proiezione per le scuole del docu-film “Terezìn. Il grande inganno di Mary Mirka Milo”, lunedì 23 gennaio e mercoledì 25 gennaio 2023, entrambi alle ore 10.30 a Ca’ Foscari Zattere (CFZ). Seguirà un intervento di Tiziana D’Amico. Ingresso gratuito previa prenotazione e fino ad esaurimento posti. Per prenotare scrivere a giornomemoria@unive.it

Due conferenze in Aula Baratto

Mercoledì 25 gennaio alle ore 16 in Aula Baratto verrà presentato il libro “Cronache di guerra e di pace” di Silvio Guarnieri. Durante la presentazione interverranno Adriana Guarnieri e Bruna Bianchi (già professoresse Università Ca’ Foscari Venezia) e Emilio Franzina (già professore Università di Padova e di Verona). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



Il 27 gennaio alle ore 11, sempre in Aula Baratto, si terrà la presentazione del progetto “Pietre d’inciampo e luoghi della memoria: un progetto di realtà aumentata e public humanities per la città di Venezia e l’Europa”. Dopo i consueti saluti istituzionali di Sara De Vido (Delegata ai Giorni della Memoria, del Ricordo e alla Parità di genere – Università Ca’ Foscari Venezia), presenteranno il progetto e Fabio Pittarello (Professore Università Ca’ Foscari Venezia), Lorena Dal Poz (Responsabile Ufficio Promozione culturale e Mediateca Regione del Veneto), Annalisa Di Fant (Comunità ebraica di Trieste).

Due performance per rappresentare Primo Levi

Nell’ambito della rassegna teatrale Asteroide Amor (nata dal progetto della Fondazione di Venezia Giovani a Teatro 2.0., a cura di Università Ca’ Foscari Venezia -Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta, Università Iuav di Venezia e Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale) vengono proposte due performance a partire dagli scritti di Primo Levi. Il 30 gennaio alle ore 11, all’Auditorium “Cesare De Michelis” – M9, Museo del ‘900, Venezia – Mestre, sarà presentato lo spettacolo “Se questo è Levi. Il sistema periodico”, per le scuole superiori di secondo grado di Mestre (prenotazioni obbligatoria a ufficiogruppi@m9museum.it) Il 31 gennaio, invece, doppio appuntamento al Teatro Carlo Goldoni, per la performance “Se questo è Levi. I sommersi e i salvati”, alle 11 per le scuole superiori di secondo grado di Venezia, che ha già registrato il tutto esaurito, e alle 19 per gli universitari e la cittadinanza. Per prenotare la replica serale, compilare l’apposito form disponibile online. Spettacolo realizzato dalla compagnia Fanny & Alexander, con la regia di Luigi De Angelis, la drammaturgia di Chiara Lagani e con una performance di Andrea Argentieri. Ingresso gratuito su prenotazione e fino ad esaurimento posti.

La tavola rotonda

Il 31 gennaio è prevista una tavola rotonda dal titolo “Destini incrociati. Due donne a Ca' Foscari al tempo delle leggi razziali”. A partire dalle 15.30, in Aula Baratto, si terrà un incontro sui libri "Olga Blumenthal. Storie di una famiglia e di una vita" (Cierre 2022) di Emilia Peatini e "Cercando Olga. Sui passi di Olga Manente, prima studentessa nera all’Università Ca’ Foscari Venezia" (Nuovadimensione 2022) di Francesco Furlan. A conversare con l’autrice e l’autore saranno ex studentesse e studenti protagonisti del Giorno della Memoria 2017 e 2018. A coordinare l’incontro saranno Alessandro Casellato e Simon Levis Sullam (Università Ca’ Foscari Venezia). Per i saluti istituzionali ci saranno Sara De Vido (Delegata ai Giorni della Memoria, del Ricordo e alla Parità di genere – Università Ca’ Foscari Venezia) e Antonella Magaraggia (Presidente Ateneo Veneto). A conclusione dell’incontro sarà premiato il progetto vincitore del Ca’ Foscari Contamination Lab “La Memoria è una storia complessa. Clab della Memoria”.

Il convegno internazionale

Il 7 febbraio, infine, l’Aula Magna Silvio Trentin a Ca’ Dolfin ospiterà il convegno internazionale “Memory, law and rights / Memoria, diritto e diritti”, su antisemitismo, discriminazione e intolleranza basata sulla religione e il credo, in collaborazione con il Consiglio d’Europa Ufficio di Venezia Dopo i consueti saluti istituzionali di Sara De Vido (Delegata ai Giorni della Memoria, del Ricordo e alla Parità di genere – Università Ca’ Foscari Venezia) e Luisella Pavan-Woolfe (Direttrice Consiglio d’Europa Ufficio di Venezia), interverranno la Coordinatrice Nazionale per la lotta contro l’antisemitismo Milena Santerini, il professore dell’Università di Reading Federico Faloppa, e gli ospiti d’onore Ahmed Shaheed (Former Special Rapporteur on freedom of religion or belief - Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) e Alexandre Guessel (Special Representative of the Secretary General on antisemitic, anti-Muslim and other forms of religious intolerance and hate crimes – Council of Europe). Il convegno si terrà in lingua italiana e inglese.

Il programma completo è consultabile online.