Giorno della Memoria: le iniziative del Comune di Chioggia

Il Comune di Chioggia propone numerose iniziative in occasione della Giornata della Memoria. Il ricco programma inizia mercoledì 25 gennaio 2023 a Palazzo Grassi, alle ore 17.00, dove verrà presentato il libro Diario sulla mia prigionia, la trascrizione del diario di Cesare Furlanetto, internato allo Stalag IV G (Lipsia), da parte del nipote Stefano Furlanetto. Cesare Furlanetto, nel terribile periodo di prigionia, tenne un diario del quale non parlò mai alla famiglia e che, grazie al fortuito ritrovamento da parte del nipote, oggi è diventato un volume fondamentale per non dimenticare l’orrore dei campi di concentramento. Interverranno il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, e l'assessore alla Cultura Elena Zennaro. Introdurrà Filomeno Porcelluzzi, presidente ANCR Borbiago. Ospite d’eccezione: Danilo Leo Lazzarini, attore, autore e consulente storico. Ingresso è gratuito.

«Il Giorno della Memoria è una ricorrenza che ci spinge a riflettere su un momento storico difficile e molto doloroso per l'umanità – ha affermato l'assessore Zennaro –. È fondamentale parlarne, confrontarsi e comprenderlo fino in fondo. Quest'anno, grazie alla collaborazione con l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, avremo l'opportunità di farlo attraverso la famiglia Furlanetto che l'ha vissuto».

«È giusto ricordare anche per insegnare ai nostri giovani gli errori dell’umanità per non ripeterli, a questo proposito sto pensando di organizzare un evento nel ricordo di Anna Frank – ha sottolineato il sindaco di Chioggia Armelao –. Il 27 gennaio invito tutta la cittadinanza a partecipare alla semplice e sentita cerimonia in programma nella Giornata della Memoria, a testimonianza di quanto la nostra città sia una comunità attenta».

Programma di venerdì 27 gennaio

ore 10.30: arrivo delle Autorità Civili, Militari e Religiose di fronte al Palazzo Municipale in Corso del Popolo

ore 10.45: alzabandiera al pennone di Piazzetta XX Settembre

ore 11.00: allocuzioni presso la Loggia dei Bandi

ore 11.15: deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti

ore 11.30: deposizione della corona d’alloro sulla lapide commemorativa presso la biblioteca comunale dedicata ai chioggiotti vittime dei campi di concentramento.

La celebrazione sarà accompagnata dagli allievi della Sezione Musicale dell’istituto S. Pellico.

Sempre venerdì 27 gennaio, per le scuole secondarie di I grado, all’auditorium San Nicolò (alle ore 10.00) la compagnia teatrale Mattioli, in collaborazione con Arteven, porta in scena Come sorelle, liberamente ispirato al racconto di Lia Levi Sorelle e al racconto Il tempo delle parole sottovoce di Anne-Lise Grobetyz. Testo e regia di Monica Mattioli e Monica Parmagnani.

Alle 20.45, sempre all’auditorium San Nicolò, si potrà assistere a Elegia per non dimenticare a cura dell’associazione Belteatro, regia di Bruno Lovadina. La cittadinanza è invitata a partecipare, l’ingresso è gratuito.