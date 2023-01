Giorno della Memoria: le iniziative del Comune di Mirano

Mirano per la memoria è il titolo del programma con cui quest’anno il Comune di Mirano celebra il Giorno della Memoria. In collaborazione con il Centro per la Pace e Legalità Sonja Slavik, con gli Istituti comprensivi Mirano 2 e G. Gabrieli e con gli istituti superiori miranesi, sono proposti tredici appuntamenti, alcuni dei quali riservati agli studenti e altri aperti alla cittadinanza.

Interverranno diverse personalità del miranese e del veneziano con testimonianze sulla tragedia della Shoah e dei campi di sterminio: l’artista Tobia Ravà racconterà la storia della sua famiglia nel periodo delle leggi razziali; Stefania Bertelli ricostruirà la storia di Paolo e Nella Errera, fatti prigionieri a Mirano e morti poco dopo ad Auschwitz; Sandro Baldan, insieme al prof. Vincenzo Guanci, ripercorrerà la storia del padre Luigi Baldan, internato militare nei campi di concentramento e lavoro nazisti che ha lasciato le sue memorie in un libro da cui saranno tratte letture.

Il 25 gennaio, con la proiezione del film d’animazione Anna Frank e il diario segreto del regista e sceneggiatore israeliano Ari Folman, verrà raccontata anche i più piccoli la storia dell’Olocausto. Ispirato al Diario di Anna Frank, ne ripercorre la vicenda attraverso continui salti fra il passato narrato da Anna e il presente in cui Kitty si muove come un'investigatrice.

Il 26 gennaio il prof. Vincenzo Guanci terrà quindi una conferenza sull'Unicità della Shoah.

Venerdì 27 gennaio docenti e studenti dell’IIS Levi Ponti racconteranno il progetto Auschwitz tra Storia e Memoria, realizzato da diversi anni in collaborazione con il liceo Majorana-Corner, con l’obiettivo di spingere a riflettere sui fattori che hanno portato alla creazione dei lager nazisti e allo sterminio di milioni di persone. La prof.ssa Maria Teresa Sega racconterà La storia delle sorelle Levis e Jesurum a Zianigo, con immagini e letture alla presenza dei familiari. Al teatro Belvedere invece sarà rappresentata la lettura scenica La madre di Dietrich, con testi di Giuseppe Bovo. L’attore Gianmarco Busetto reciterà invece nel monologo 9841/Rukeli, prodotto da Farmacia Zooè.

Ultimo appuntamento giovedì 2 febbraio con la prof.ssa Maria Teresa Sega che presenterà il suo libro Il banco vuoto. Scuola e leggi razziali in dialogo con Tobia Ravà.

Il programma completo è disponibile online.