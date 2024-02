Più forte della malattia: Giovanni Allevi in concerto al Teatro Goldoni di Venezia

Giovanni Allevi torna a calcare il palcoscenico dopo la malattia che l’ha costretto ad uno stop per oltre due anni. In piano solo, sarà infatti ospite di Veneto Jazz al Teatro Goldoni di Venezia il 18 ottobre 2024, nell’ambito della rassegna "Dal Vivo - La grande musica al Teatro Goldoni", per far apprezzare ancora la sua arte con maggiore trasporto e consapevolezza.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Un ritorno sperato dai tanti fan di tutto il mondo e annunciato dallo stesso artista dal palco della 74. edizione del Festival di Sanremo dove ha tenuto un commovente monologo, regalando al pubblico un inedito brano al pianoforte, Tomorrow.

La rinascita di Giovanni Allevi, fra i pianisti italiani più apprezzati sulla scena internazionale, passa attraverso la sua musica. E non poteva essere diversamente. Una testimonianza potente della forza di volontà e della speranza. Le prevendite sono già disponibili nel circuito Ticketone e, a breve, alla biglietteria del Teatro Goldoni.