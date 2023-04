A San Donà torna "Giungla Urbana" con incontri e dj-set

Sabato 29 aprile a San Donà torna Giungla Urbana: un giorno di dj set, presentazioni e talk sui temi della città e della rigenerazione urbana.

Il filo conduttore dell’evento, come nelle precedenti edizioni, sarà quello della città vista da numerose e differenti angolazioni. Chiuderà la giornata una festa serale con i dj e producer: Clap!Clap!, Populous e Olderic dalle 20.45 alle 24.

Programma

Venerdì 28 aprile Pre - event presso Vicolo Nuovo e la Libreria Raggiungibile

Ore 18.30: inontro con Lucio Schiavon, illustratore e graphic designer. Collabora con Fabrica e la Biennale di Venezia e ha vinto l’International Motion Art Award di New York nonché l’Interfilm Festival Short Movie di Berlino con due corti animati. Parlerà della “Città e il fumetto”.

Sabato 29 aprile

16.15-16.45: incontro con Salvatore Pope Velotti, project manager, direttore artistico e consulente tecnico di oltre 100 tra realizzazioni di murales, eventi, mostre, allestimenti e performance in Italia, con una particolare attenzione su Napoli. Illustrerà i temi della “Città e muralismo, il writing, l’arte verticale e orizzontale”.



16.45-17.15: incontro con Mara Rumiz, responsabile dello sviluppo dei progetti di Emergency Venezia. Parlerà della “Città, politiche sanitarie urbane e internazionali connesse all’abitare sociale”.



17.15-18.00: incontro con Francesco Erbani, giornalista che si occupa di paesaggio e patrimonio culturale. Impegnato anche in inchieste sul degrado urbanistico e ambientale del territorio italiano. Illustrerà i temi della “Città e la rigenerazione urbana”, partendo dai luoghi sottoutilizzati e dalle periferie.



18.00-18.45: incontro con Damir Ivic, che scrive di musica ed è una storica firma del Mucchio Selvaggio e Soundwall, nonché collaboratore di Rolling Stones, punto di riferimento negli anni per Red Bull Music Academy in Italia e collaboratore di vari festival italiani. Parlerà del rapporto tra “Città, suoni e musica”.



18.45-19.30 incontro con Cecilia Sala, giornalista, scrittrice e opinionista. È una delle tre maggiori podcaster italiane per Chora Media con il suo programma Stories. Illustrerà i temi delle “Città e delle metropoli nell’attualità mondiale”.



Dalle ore 20.45: musica con i dj set di Olderic (20.45-21.30), Populous (21.30-23.00) e Clap!Clap! (23.00-24.00) che fonderanno i loro suoni elettronici con l’urbano.

L'ormai celebre Airstream sandonatese, l'iconica roulotte americana anni '50, sarà il palco 'naturale' aperto in direzione delle attività del nuovo corso pedonale per promuovere una grande festa che celebri l’urbano e il potere delle città.

In caso di maltempo la rassegna si terrà presso la Corte del Caffè Letterario