Al Teatro a l’Avogaria il worskhop “Gli ultimi Carnevali di Venezia”

Estate nel segno della drammaturgia: si terrà presso il Teatro a L’Avogaria di Venezia, dal 7 al 16 luglio 2023, un workshop intensivo sullo spettacolo “Gli ultimi carnevali di Venezia” di Giovanni Poli.

Lo spettacolo rappresenta, nell’intenzione dell’autore, un testo di teatro politico, inteso come teatro di tutti. Non come rito, ma come incontro, di suoni, voci, emozioni che si avvale dello strumento attore. Una rivisitazione che, partendo dalla commedia dell’arte, riscopre Goldoni come cantore di un popolo in decadenza. Sullo sfondo la scanzonata atmosfera de la Serenissima, inconsapevole della realtà politica della nuova Europa.

Nel seminario, della durata di 40 ore gli insegnanti Nora Fuser, Federico Corda e Stefano Pagin affronteranno le principali tematiche per la messa in scena dello spettacolo, dal lavoro sul canovaccio ai meccanismi scenici, improvvisazione, studio dei personaggi e caratteristiche della Commedia dell’arte, recitazione, uso della maschera ed elementi di regia.

Il corso si concluderà con una rappresentazione in programma domenica 16 luglio alle 18.30 presso il Teatro a l’Avogaria di Venezia,