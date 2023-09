Mestre esplode di colori con la seconda Graffiti Jam del Laboratorio climatico Pandora

Sabato 16 settembre via Antonio da Mestre esploderà di colori con la seconda Graffiti Jam di quest’anno: quasi il doppio degli artisti presenti durante il precedente evento del 1° luglio saranno impegnati a far rivivere uno dei luoghi della città.

L'evento si terrà dalle 11 fino a sera. Sedici tra i migliori writer della zona daranno nuovamente vita al muro di pannelli che nasconde la zona abbandonata dell'ex Umberto I. Dalle 17 a risuonare sarà la musica hip hop, funk e urban di dj rookie One e dj nasdaq e, a seguire, si terrà il live show di Persak e Draghum. Sarà possibile anche ballare con la sala da breakdance aperta per l'occasione e consumare birre e cicchetti.

«Sono bastati poco più di due mesi per accorgersi di quanta potenza possa esprimere un’iniziativa come questa – spiegano gli organizzatori, i membri del Laboratorio climatico Pandora –. Le strade sicure e accoglienti diventano tali se attraversate e vissute veramente. Camminando per Mestre ogni giorno vediamo sempre più luoghi e case abbandonate dall’amministrazione. Noi vogliamo anteporre al grigiume i colori e la socialità sana, realizzata da giovani che vogliono continuare a vivere i quartieri senza essere costretti ad andarsene. Con giornate come quella di sabato vogliamo restituire l’idea di una città viva che, alle mancanze delle istituzioni, risponde con creatività e costruendo comunità, partendo proprio dalla riapertura di spazi abbandonati come l’Ex Cup».