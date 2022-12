Gran finale del Venezia Jazz Festival con il celebre bassista americano Larry Grenadier

Gran finale per il Venezia Jazz Festival Fall edition con il celebre bassista Larry Grenadier in duo con la cantante Rebecca Martin. Sarà al Laguna Libre venerdì 16 dicembre, nel doppio set delle 18.30 (concerto-aperitivo) e delle 20.30 (cena- concerto).

La cantante e compositrice Rebecca Martin e il bassista jazz Larry Grenadier si esibiscono insieme da un quarto di secolo, influenzando generazioni di musicisti. Le loro esibizioni in duo mostrano la loro speciale chimica e composizioni, esaltate dalla voce indelebile di Martin e dal poetico e fantasioso contrabbasso di Grenadier. Larry Grenadier è uno dei bassisti jazz più affermati della sua generazione, avendo collaborato con Brad Mehldau, Joshua Redman, Pat Metheny e tantissimi altri. La cantante e compositrice Rebecca Martin è una veterana della scena di New York con all’attivo registrazioni memorabili con artisti del calibro di Kurt Rosenwinkel, Jeff Ballard, Brian Blade, Paul Motian, Gretchen Parlato.

Nell’ambito della quinta edizione di Venezia Jazz Festival Fall Edition, Rebecca Martin & Larry Grenadier terranno il 17 e 18 dicembre anche un workshop al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia dal titolo “Getting to the Heart of a Song”. La loro masterclass, rivolta a tutti gli strumenti, è incentrata sui vari processi di scrittura di un brano e nello sviluppo creativo dell’arrangiamento, sull’incontro tra il mondo della canzone e quello del jazz e sulle incognite relative al lavoro sul palcoscenico e alle registrazioni in studio.

