Il Grand Central literary festival riparte dal 30 agosto

Mercoledì 30 agosto, a Mestre, partirà la seconda parte della Summer Edition 2023 del Grand Central Literary Festival, una rassegna di incontri con l’autore ideata da Silvia Scagnetto e sostenuta dal bistrot Grand Central di via Piave.

Protagonisti di questa seconda parte saranno, in ordine cronologico – a cadenza settimanale da mercoledì 30 agosto a mercoledì 27 settembre - gli scrittori: Andrea Crestale (Un’onda – Bertoni, 2023), Nicola Gallo (Clodia – Mazzanti, 2022), Clara Caverzan (Paprika dolce – Capponi, 2019), Jacopo Zerbo (L’estinzione della ruota, Bookabook, 2020), Kety Franzolin (This is me – self-publishing, 2020). A dialogare con gli autori, come sempre, ci saranno moderatori qualificati e competenti: Andrea Crestale e Clara Caverzan si scambieranno reciprocamente il favore di intervistarsi l’un l’altra, Nadia Aguglia interverrà per Nicola Gallo, collega di lavoro ma anche marito della stessa, Paola Bigatto (dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni) accompagnerà Zerbo, infine Elisabetta Berto (del FAI Venezia) dialogherà con la Franzolin (che tra l’altro ci sta preparando una bella sorpresa facendo sbarcare per la prima volta sul palco del Literary Festival l’arte della danza). Anche in questa fase del Grand Central Literary Festival, diversi generi letterari verranno sottoposti all'attenzione del pubblico, dal giallo alla fantascienza, dal romanzo passionale alla fantasy, e diverse saranno le tematiche affrontate: parleremo di viaggi, di crimini, di distopia e forse per la prima volta anche di erotismo, una componente della nostra vita sulla quale calano ancora molti tabù.



Cinque appuntamenti per incontrare gli autori e interagire con essi, per conoscere le loro opere, dibattere sui temi trattati e capire cosa ci sia dietro la pubblicazione di un libro e come funzioni il mondo dell’editoria in Italia.

Le presentazioni dei libri si terranno nel dehors del bistrot Grand Central, collegato al locale ristorante che, in caso di maltempo, offrirà agli incontri in programma un riparo sicuro, assicurando il regolare svolgimento degli eventi.

Nel clima vivace di questi incontri letterari, generalmente slegati da atteggiamenti troppo rigidi ed istituzionali, si andrà riscoprendo il gusto della socialità e del dibattito culturale libero ed estemporaneo.



I libri presentati, grazie alla collaborazione con la libreria San Michele di Mestre e alla disponibilità degli stessi autori e delle loro case editrici, saranno acquistabili durante le presentazioni che, ricordiamo, inizieranno tutte alle ore 18.45.

Tutti gli autori resteranno a disposizione del pubblico per domande e confronti, oltre ad assolvere al classico rituale del firmacopie.



Il Festival è un’iniziativa fortemente voluta dal bistrot mestrino che gli ha donato il nome e si identifica con esso; Grand Central, nonostante su richiesta ospiti anche altri eventi, è solo grazie alla lungimiranza e allo spirito di collaborazione che anima e caratterizza il suo titolare Giovanni Dal Poz e Silvia Scagnetto (l’ideatrice del Festival) che riesce a mantenere una programmazione così strutturata e ininterrotta. La collaborazione tra i due, iniziata nel 2021, sembra non avere fine, e gli scrittori che percepiscono questa sicurezza si rivolgono a loro quasi quotidianamente per trovare uno spazio dedicato.

Di ritorno, portare un evento culturale di oltre venti appuntamenti all’anno serve anche a ripopolare le strade della zona e dare un forte segnale di riqualificazione al Quartiere Piave nella città di Mestre, costellata di iniziative che la restituiscono alla cittadinanza anche se perlopiù si tratta di iniziative private.



Silvia Scagnetto - curatrice del Festival – era già nota in città per la sua attività in ambito sportivo e con l’ASD Judokwai di cui è ora la Vice-presidente, ha sponsorizzato le ultime edizioni del Festival. Chiunque volesse dare un piccolo contributo per sostenere il suo impegno può collegarsi al seguente link: https://www.paypal.com/pools/c/121126513069402764 assicurando così il mantenimento della gratuità del Festival sia per gli autori che per il pubblico e aiutandone lo sviluppo ed il miglioramento; se aziende private volessero entrare in partnership con l’evento, non devono che scrivere a literaryfestivalmestre@gmail.com per prendere contatto. E a dare un valido e sicuro contributo alla riuscita del Festival è l’associazione culturale Mestre Mia, sempre presente ad ogni incontro per assicurarne la diretta streaming.



E mentre si aspetta la ripresa della Summer Edition 2023, la Scagnetto sta già lavorando alla Winter Edition 2023/2024, con un’offerta di autori e di argomenti in equilibrio con il format da lei ideato.