Da mercoledì 1 settembre, presso il bistrot Grand Central di Mestre, si terrà la 'reprise' della prima edizione del Grand Central Literary Festival, una rassegna di incontri con autore alla scoperta delle opere letterarie di scrittori locali.



Protagonisti di questa seconda parte del Grand Central Literary Festival saranno: Mariacristina Toso, Riccardo Pavan e Paolo Massone, Riccardo Del Maschio, Chiara Gagietta, Vittorio Pierobon e Massimo Cuomo. Le case editrici coinvolte: Piazza, Cristallo, Capponi, Ediciclo, E/O.

In programma quindi ben sei incontri con autore – a cadenza settimanale da mercoledì 1 settembre a mercoledì 6 ottobre - per questa 'reprise' del Festival che ha già visto il mese di giugno impegnato con i primi cinque, molto apprezzati dal pubblico e seguiti con attenzione anche da giornalisti, critici e altri scrittori.



Le presentazioni dei libri si terranno, come le precedenti, nel dehors del bistrot Grand Central che, senza soluzione di continuità, parallelamente allo svolgimento delle stesse, fornirà l'abituale servizio di ristorazione.

Presente anche una postazione della libreria indipendente mestrina Il Giralibri, che si occupa della vendita dei libri presentati e mantiene i contatti con le case editrici.

Per il pubblico che vorrà farlo sarà possibile quindi acquistare le copie dei libri in loco, oltre ad ascoltare e dialogare con gli autori in un'atmosfera accogliente e conviviale, riscoprendo il gusto della socialità.



In questa seconda parte del Grand Central Literary Festival, le giornate del 15 e 22 settembre saranno dedicate in particolar modo ai bambini, e diversi generi letterari verranno sottoposti all'attenzione del pubblico, dalla biografia al thriller.

Tutte le presentazioni in programma inizieranno alle ore 18.45. Tutti gli scrittori partecipanti saranno introdotti e intervistati da moderatori qualificati e competenti, e resteranno a disposizione del pubblico a fine serata per domande, dediche e firmacopie.



Grazie alla location c/o Grand Central ed al supporto organizzativo che il bistrot fornisce, il Festival si è indirettamente inserito in quel processo di riqualificazione e rigenerazione urbana che sta caratterizzando il Quartiere Piave a Mestre ed ha iniziato un dialogo e un'azione di reciproco sostegno col Gruppo di Lavoro via Piave APS, che cerca di migliorare la qualità della vita e del benessere sociale.



Silvia Scagnetto, ideatrice del festival già nota in città per la sua attività in ambito sportivo, con la realizzazione di questo nuovo format vuole dare a cittadini e turisti, ragazzi e adulti, la possibilità di partecipare attivamente ad un appuntamento culturale che dimostri quanto la città di Mestre sia ricca di persone, iniziative e offerte coraggiose, lungimiranti e potenzialmente in espansione.



Tutti gli aggiornamenti e le notizie relative al Festival le trovate nei profili social @literaryfestivalmestre oppure scrivendo a literaryfestivalmestre@gmail.com per info e contatti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...