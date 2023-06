"Viaggi coloniali" di Mario Coglitore al Grand Central Literary Festival

Mercoledì 28 giugno, alle ore 18:45, si svolgerà, a Mestre, presso il bistrot Grand Central, la presentazione del libro “Viaggi coloniali. Politica, letteratura e tecnologia in movimento tra Ottocento e Nocevento” (ed. Il Poligrafo, 2020). Dialoga con l’autore il giornalista Vittorio Pierobon.



In questo saggio sulla storia contemporanea, l’autore esamina lo “spostamento” europeo oltremare di uo-mini, immaginazioni e tecnologie tra fine Ottocento e inizio Novecento. Il saggio è diviso in tre parti: il racconto delle peregrinazioni del console Roger Casement, autore del Con-go Report sui crimini belgi nell’Africa equatoriale, apre la narrazione e prelude alla sorprendente vena ro-manzesca di Emilio Salgari, cui viene dedicata la seconda parte; la terza analizza l’irruzione della tecnolo-gia nell’immaginario europeo, a cavallo tra XIX e XX secolo, descrivendo la vicenda della ferrovia Congo-Oceano, stesa per congiungere la capitale dell’allora Congo francese al mare ma che lasciò dietro di sè una scia di morti tra gli indigeni reclutati per la posa dei binari.



Durante l’incontro saranno disponibili le copie del libro grazie alla collaborazione con la Libreria San Mi-chele di via Poerio 32 a Mestre. Altre collaborazioni importanti sono quelle con l’associazione culturale Mestre Mia, i cui referenti saranno presenti per portare la diretta streaming dell’evento all’interno del gruppo facebook dei loro iscritti, e con l’associazione sportiva Judokwai che fornisce materiali a attrezza-ture utili alla realizzazione dell’evento.



Mario Coglitore, dottore di ricerca in Storia sociale, è stato professore a contratto di Relazioni internazio-nali e Storia contemporanea presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove è cultore della materia. Si è occupato a lungo dell’evoluzione del sistema mondiale delle comunicazioni con particolare attenzione allo sviluppo della telegrafia europea tra Otto e Novecento e alla storia postale, partecipando alla realizzazione dell’opera collettanea “Le Poste in Italia” (Laterza, 2003-2009). Attualmente collabora con la Scuola Supe-riore Sant’Anna di Pisa, Area di Filosofia politica. Ha scritto monografie, saggi e articoli di argomento filo-sofico, storico e storico-culturale. Coglitore partecipa per la prima volta al Grand Central Literary Festival e chiuderà questo primo blocco di incontri confrontandosi con Vittorio Pierobon, ex-vicedirettore de Il Gazzettino, già protagonista del Festival sia in veste di autore che di moderatore.

Per assistere all’incontro è consigliata la prenotazione allo 041-978278 o tramite Eventbrite rif. Nr. 633165263347. L’evento si svolgerà nel dehors del bistrot Grand Central in piazzetta Olivotti a Mestre; in caso di maltem-po ci si sposterà all’interno quindi la data rimane confermata. Per ulteriori informazioni literaryfestivalme-stre@gmail.com.