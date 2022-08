Grand central literary festival: rassegna di incontri con gli scrittori a Mestre

Riceviamo e pubblichiamo:

Da mercoledì 31 agosto, a Mestre, si terrà la seconda parte della seconda edizione del Grand Central Literary Festival, una rassegna di incontri con l’autore ideata da Silvia Scagnetto e promossa dal giovane imprenditore Giovanni Dal Poz, titolare del bistrot Grand Central.

Protagonisti di questa seconda parte saranno, in ordine cronologico, gli scrittori: Beatrice Giai Gischia, Annalisa Bruni, Andrea Crestale, Paolo Giovannetti, Mariangela Galatea Vaglio e Filippo Caburlotto. Le case editrici coinvolte: Santelli, Campanotto, Bertoni, Piemme e Albatros. Spazio anche al self-publishing con la raccolta di Giovannetti Hotel Belvedere e altri racconti e interazione musicale con i Fragile Strings nella serata dedicata a Caburlotto ed al suo romanzo Fuga dall’ordine, per il gran finale della rassegna.

In programma quindi sei incontri – a cadenza settimanale, da mercoledì 31 agosto a mercoledì 5 ottobre - per questa coda del Literary Festival che ha visto il mese di giugno impegnato con i primi cinque, apprezzati dal pubblico e seguiti con attenzione anche da giornalisti, critici e altri scrittori. Le serate dedicate alle presentazioni, infatti, vengono spesso utilizzate come occasioni per fare networking, indispensabile per chi si cimenta professionalmente e/o amatorialmente in ambito artistico-culturale.

Le presentazioni dei libri si terranno nel dehors del bistrot Grand Central, rinnovato e collegato al nuovo ristorante/pizzeria che, oltre a fornire l'abituale servizio al tavolo, offrirà agli incontri in programma un riparo sicuro in caso di maltempo, assicurando il regolare svolgimento del Festival.

A dialogare con gli autori in un'atmosfera sempre accogliente e conviviale ci saranno moderatori qualificati e competenti (Sara Zanferrari, Sabrina Zuccato, Clara Caverzan, Attilio Andreini per citarne alcuni) e assieme a loro, agli autori e al pubblico si andrà riscoprendo il gusto della socialità e del dibattito culturale libero ed estemporaneo; tutti gli autori resteranno a disposizione del pubblico a fine serata per domande e confronti, oltre ad assolvere al classico rituale del firmacopie. I libri presentati, grazie alla collaborazione con la libreria San Michele di Mestre e alla disponibilità degli stessi autori, saranno acquistabili durante le presentazioni che, ricordiamo, inizieranno tutte alle ore 18.45.

In questa seconda parte del Grand Central Literary Festival / Summer Edition 2022, diversi generi letterari verranno sottoposti all'attenzione del pubblico, dal romanzo storico al thriller, dal racconto breve alla biografia, e diverse saranno le tematiche affrontate. In particolare, segnaliamo l’incontro dedicato a Pier Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita, che si terrà il 7 settembre a cura di Annalisa Bruni.

Com’è stato sin dalla prima edizione, la rosa di autori partecipanti è il riflesso di chi, realizzando questa rassegna, ha incontrato e conosciuto persone come lei che credono nella potenzialità e nella possibilità di fare cultura condividendola gratuitamente ma non per questo sminuendola del suo valore. Questa iniziativa, fortemente sentita dal bistrot mestrino, serve anche a dare un forte segnale di riqualificazione e riscatto verso chi vive, ama e sente proprio il Quartiere Piave a Mestre, un quartiere che, nonostante le problematiche comunque diffuse anche in altre zone della città meno alla ribalta, è costellato di iniziative che lo restituiscono alla cittadinanza e che hanno messo in campo risorse e proposte spesso più valide e vicine alla soluzione dei problemi rispetto a quelle dispendiose ed improbabili che vengono discusse in questi giorni dalle istituzioni.

Silvia Scagnetto - curatrice del Festival – era già nota in città per la sua attività in ambito sportivo e ora, con l’ASD Judokwai di cui è community manager e direttore artistico, sponsorizza questa seconda edizione. Scagnetto dichiara: “Aspettando la ripresa di questa seconda parte del Festival, mentre lavoriamo agli ultimi dettagli di ogni incontro, vi anticipo che a fine calendario si terrà un evento speciale fuori programma in cui conosceremo più da vicino e sotto una nuova luce un giovane ragazzo mestrino che ha pubblicato il suo primo libro proprio pochi mesi fa».