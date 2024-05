Grand Central literary festival, summer edition 2024

Il Grand Central Literary Festival è pronto a tornare dal 22 maggio per illuminare le serate estive di Mestre con una ricca varietà di eventi culturali. Presso la fresca e accogliente oasi verde del bistrot Grand Central, situato tra via Piave e piazzetta Olivotti, i cittadini avranno l'opportunità di partecipare a incontri con autori, presentazioni di libri, dibattiti culturali, book-crossing e, per la prima volta, anche ad attività per bambini e famiglie.

Per quella che è l'edizione numero sette, il programma comprende dieci avvincenti incontri con l'autore ad ingresso libero e che avranno inizio alle ore 18:45. Dal 22 maggio al 26 giugno, ogni mercoledì, presenteranno le proprie opere gli scrittori: Anna Simonato (“La bussola degli elfi. Prove di coraggio per salvare la natura”, Storiedichi, 2023), Cristina Ceroni (“Un suono imperfetto”, Zacinto, 2022), Nicola Gallo (“Il respiro del diavolo. La nuova indagine del tenente Marco Dalla Costa”, Mazzanti, 2024), Serena Perozzo (“Echi oltre le mura”, Piazza, 2023), Francesco Dal Santo (“Il dono di Estia”, Ali&no, 2023), Gianni Contarino (“Felicità”, Scatole Parlanti, 2023).

Dopo la pausa estiva il Festival riprenderà dal 4 al 25 settembre con ulteriori imperdibili incontri, e più precisamente con Anita Menegozzo (“Si invecchia inutilmente...per fortuna", El Squero, 2021), Pierluigi Rizziato (“L'isola del rimorso. Giallo veneziano”, Biblioteca dell'Immagine, 2024), Maria Cristina Benetti (“Reby B. disegna ancora”, Ronzani, 2023) e Jacopo Molinari (“Nella nebbia di Venezia", self-publishing, 2022).

Parteciperanno inoltre Michela Manente, Francesca Brandes, Alessandra Prato, Nadia Aguglia, Silvano Piazza, Alberto Favaretto, Filippo Caburlotto, Lucia Guidorizzi, Maria Laura Faccini, Annalisa Bruni e Luciano Volpato intervistando e collaborando con gli autori.

Silvia Scagnetto, l'organizzatrice degli eventi e mente creativa dietro il format del festival, esprime il suo entusiasmo per questa nuova edizione: “La Summer Edition 2024 del Grand Central Literary Festival è la consacrazione di un format che si mantiene ben saldo sulle sue radici ma contemporaneamente sviluppa ed esplora nuove possibilità e nuove ispirazioni, senza per questo esserne snaturato. Gli stessi autori protagonisti apportano in maniera del tutto spontanea idee e proposte, impegnandosi in prima persona a realizzarle (come avverrà ad esempio per la presentazione del 22 maggio di cui vi daremo tutte le informazioni fra qualche giorno) e credo che questo avvenga essenzialmente perchè si sentono perfettamente a loro agio nella situazione. Grand Central rimane tuttora l'unico locale di Mestre ad offrire una programmazione artistica calendarizzata e non sporadica, e come sempre la collaborazione con Giovanni Dal Poz, il titolare, mi regala grandi soddisfazioni, essendo accomunati dalla stessa visione delle cose”.

Per la Summer Edition 2024 si confermano le collaborazioni con l’associazione culturale Mestre Mia, con l’associazione sportiva Judokwai e con la Libreria San Michele di via Poerio a Mestre, mentre rimane fondamentale il ruolo del bistrot Grand Central che vuole dare alla propria clientela una proposta culturale e che sarà contestualmente operativo come bar, ristorante e pizzeria.

Da segnalare infine che i primi due appuntamenti sono compresi nell'iniziativa promossa dal Centro per il Libro e la Lettura “Il maggio dei libri”, “una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto” .