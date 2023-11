Grand Central literary festival / winter edition 2023-2024

È imminente l'avvio della Winter Edition 2023-2024 del Grand Central Literary Festival, un evento culturale di grande risonanza che celebra la letteratura e la creatività nella città di Mestre. Questa ricca ed interessante rassegna letteraria è promossa con orgoglio dal rinomato bistrot Grand Central di via Piave e come sempre è curata ed organizzata da Silvia Scagnetto, manager sportiva che fa del motto latino mens sana in corpore sano lo slogan della sua mission.

La sesta edizione del Festival avrà inizio mercoledì 15 novembre 2023, alle 18:45, e proseguirà fino al 6 marzo 2024, con una prolungata pausa natalizia al centro dell'azione.

Tra il 15 novembre e il 20 dicembre, avremo l'onore di ospitare i seguenti autori, che presenteranno con entusiasmo i propri libri: Paolo Giovannetti con "Il racconto del Cantastorie”, Sonia De Lazzari e il suo "Conoscerò Mark K.", Antonella Bontae con "Perché non sia un sogno e presto svanisca. Silvia Businello Toro e la libreria delle donne", Roberto Tassan che ci parlerà di "Neuroni per comunicare - Divagazioni sul cervello sociale" (con il saggio di Luana Semenzato: "Dialogare con se stessi. Fenomenologia e neurologia della meditazione"), Macrì Puricelli con "Betta, la mia casa è un albergo", Alberto Bottaro e il suo libro "Scegli di volerti bene. In relazione con te nel qui e adesso".

Dopo la pausa natalizia, dal 31 gennaio al 6 marzo, continueremo con altri autori di grande spessore: Luciano Gasparini ci guiderà alla scoperta di "Cerchi nel grano – Istruzioni per l’uso", Annalisa Rizzo con "Quando la sabbia diventa neve", Manuela Campalto e il suo "Nastri rosa", Filippo Mazzariol presenterà "Metamauco", Paolo Massone e Riccardo Pavan ci stupiranno con "La mossa del calabrone" mentre Alberto Lavoradori chiuderà la rassegna con il suo coinvolgente "Disgelo".

Il Grand Central Literary Festival, nato nel giugno del 2021 da un'idea di Silvia Scagnetto, si impegna con passione a promuovere autori locali emergenti e affermati, a stimolare dibattiti culturali e a includere presentazioni di libri su tematiche diverse. L'obiettivo è consentire al pubblico di interagire direttamente con gli autori, creando un'opportunità unica di condivisione e apprendimento. A condurre gli incontri saranno sempre presenti uno o più moderatori che avranno il difficile compito di tenere le fila di questi incontri/confronti.

Gli amanti della lettura, le menti curiose e gli animi appassionati sono invitati a unirsi a questa community di lettori e scrittori presso l'accogliente Grand Central di Mestre. Grand Central, noto ristorante e pizzeria aperto sia a pranzo che a cena, generosamente offre il suo spazio per ospitare gli eventi letterari organizzati dalla Scagnetto. L'ingresso a tutti gli eventi è completamente gratuito, e l'iniziativa beneficia del supporto delle associazioni Mestre Mia e Judokwai, che contribuiranno attivamente alla realizzazione e alla promozione degli eventi.

La partecipazione attiva è il miglior modo per sostenere questa straordinaria rassegna. Vi invitiamo calorosamente a unirvi a noi per una serie di serate indimenticabili dedicate alla letteratura, cultura e creatività.