A Villa Farsetti arriva la "Grande Festa del Vino" con 141 espositori da tutto il mondo

Torna, sabato 16 e domenica 17 settembre a Santa Maria di Sala, la 16° edizione della Grande Festa del Vino, l’evento dedicato al vino che vede protagonisti 141 tra i migliori produttori nazionali e mondiali. Per due giorni incontri e cene gourmet faranno da cornice alle degustazioni che si svolgeranno, dalle 10 alle 20, nella villa veneta, dove verranno proposte oltre 8mila bottiglie di vini per un totale di 400 etichette.

Un tour dell’Italia e da ventiquattro paesi del mondo calice alla mano per conoscere le tipicita? e le eccellenze dei terroir italiani e internazionali, scoprire vitigni alloctoni, autoctoni, nazionali e internazionali, rari e ricercati, vini convenzionali, naturali, biologici, biodinamici, di montagna (da viticultura eroica), di mare, di collina, di pianura, di vignaioli indipendenti e di piccole realta? emergenti o di quelle gia? affermate.

Per questa edizione saranno in degustazione due vini considerati da "Wine Spectator" (una delle riviste del settore vinicolo piu? autorevoli del panorama internazionale) i migliori al mondo nel 2019 e nel 2022: rispettivamente il Saint-Julien 2e cru classe? 2016 di Cha?teau Le?oville Barton (Bordeaux, Francia) e il Cabernet Sauvignon Oakville Double Diamond 2019 (Schrader Cellars, Napa Valley). In degustazione anche un vino raro francese, decretato come miglior vino dolce al mondo secondo i massimi esperti: il Chateau d’Yquem Sauternes AOC annata 2015, che ha ottenuto dei punteggi stellari per quest’annata.

L'evento sarà aperto al pubblico dalle ore 10:00. Con l’acquisto della wine card (anche online) e? previsto in omaggio un calice professionale con tracolla che accompagnera? durante le degustazioni. Ai banchi di assaggio saranno presenti produttori e sommelier. La partecipazione alla manifestazione non necessita di prenotazione, il servizio mescita terminera? alle ore 19:30 e alle ore 20:00 avverrà la chiusura di Villa Farsetti.

Il pubblico partecipante all'evento sara? anche un giudice: potra? infatti votare i migliori vini e la migliore cantina della manifestazione. L’evento si terra? anche in caso di pioggia. Tutte le informazioni sono disponibili online.