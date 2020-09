La grande festa del vino, al via la 13°edizione

Torna, da sabato 12 a domenica 13 settembre 2020 precisamente a Santa Maria di Sala la 13° edizione della Grande Festa del Vino, l’evento dedicato al vino che vede protagonisti 100 tra i migliori produttori nazionali e mondiali. Per due giorni incontri e cene gourmet fanno da cornice alle degustazioni che si svolgeranno, dalle 10 alle 20, presso Villa Farsetti.

Un evento straordinario - il più grande di sempre

Oltre 7.000 bottiglie di vini (360 etichette) presenti potranno essere degustate in Villa Farsetti (a Santa Maria di Sala, in Via Roma 1).

122 Espositori da 21 PAESI DEL MONDO 100 Espositori - VINO

14 Espositori - FOOD

8 Espositori - FUORI DALLA TAVOLA

Un tour dell’Italia e da 20 paesi del Mondo calice alla mano per conoscere le tipicità e le eccellenze dei terroir italiani e mondiali, scoprire vitigni alloctoni, autoctoni, nazionali e internazionali, rari e ricercati, vini convenzionali, naturali, biologici, biodinamici, di montagna (da viticultura eroica), di mare, di collina, di pianura, di vignaioli indipendenti e di piccole realtà emergenti o di quelle già affermate.

Alla 13ma edizione della Grande Festa del Vino si avrà la possibilità di degustare vini provenienti da ogni regione italiana, da 7 stati europei e da 13 dal resto del Mondo.

In degustazione i 10 migliori vini della Guida il Vino per Tutti - edizione 2020

Frutto dell’accordo fra gli organizzatori dell'evento "Enoteca Le Cantine dei Dogi" con " Egnews oliovinopeperoncino editore", le 10 cantine vinicole che hanno ottenuto la Clessidra di Platino con punteggi superiori a 92/100 saranno di diritto presenti con i loro vini alla manifestazione.

Inoltre sabato 12 settembre alle ore 18:00 in concomitanza con l'evento, sempre presso Villa Farsetti, si svolgerà la cerimonia di premiazione delle migliori aziende italiane, selezionate dalla ottava edizione della guida on line Il Vino per tutti.

Club Amici del Toscano® - Degustazioni guidate dal Fummelier Marco Prato

Per la prima volta a La Grande Festa del Vino si svolgerà un laboratorio sensoriale che consiste nella degustazione del sigaro e/o del tabacco proposto, in genere in abbinamento con una bevanda e/o con del cibo accuratamente studiati e selezionati. Si cerca, nel tempo a disposizione per l’incontro – in genere un’ora, quindici minuti in più o in meno che sia, di far capire cosa sia il fumo lento, si descrive il sigaro da degustare, i prodotti che lo accompagnano, come si fa un abbinamento sigaro/bevanda/cibo e perché; possibilmente con allegria e rilassatezza.

Location: Villa Farsetti – Santa Maria di Sala (VE)

L’evento si svolgerà per la seconda volta nella splendida villa veneta.

Villa Farsetti fu costruita nella seconda metà del XVIII secolo dall'Architetto Paolo Posi per il nobile Filippo Farsetti, famoso collezionista d'arte e appassionato di botanica, Villa Farsetti ricorda un castello rococò francese, con la tipica fisionomia del tardo barocco "internazionale".

Villa Farsetti piano terra: Degustazione di vini del Venerto “Tradizionali” e selezione food.

1 piano di Villa Farsetti: Degustazione di vini dal resto d’Italia “Tradizionali”, vini italiani “biologici, biodinamici, vegani o naturali” e selezione food.

Sala “Teatro”: Saranno in scena i vini internazionali e selezione food. Sala “Teatro” al primo piano: Masterclass.



ore 10:00 la degustazione apre al pubblico. Con il costo dell’entrata è previsto in omaggio un calice professionale con tracolla che accompagnerà durante le degustazioni.

Ai banchi di assaggio saranno presenti produttori e sommelier.

La partecipazione alla manifestazione non necessita di prenotazione, il servizio mescita terminerà alle ore 19:30, alle ore 20:00 chiusura della Villa Farsetti.

È possibile che alcuni prodotti in degustazione si esauriscono prima della fine della manifestazione. Il pubblico partecipante all'evento sarà anche un giudice, potrà infatti votare i migliori vini e la migliore cantina della manifestazione.

L’evento si terrà anche in caso di pioggia.

Prezzi Biglietto

Acquista i biglietti online in modo sicuro e veloce: https://www.lagrandefestadelvino.it/biglietti.html

Wine Card adulti - degustazione 3 calici di vino a scelta dal catalogo espositore (iva inclusa)

€ 10,00 (Per le prime 100 WINE CARD acquistate)

€ 13,00 (Per le successive 100 WINE CARD acquistate)

Il giorno dell’evento direttamente alla manifestazione: € 15,00

Biglietto giornaliero adulti (iva inclusa)

Settembre (dal 1 al 10): € 35,00

Il giorno dell’evento direttamente alla manifestazione: € 40,00

Biglietto bi-giornaliero adulti (iva inclusa)

Settembre (dal 1 al 10): € 60,00

Il giorno dell’evento direttamente alla manifestazione: € 70,00

WINE CARD - la quota d'ingresso include:

Un calice professionale da degustazione, una tracolla porta calice “VinStrip”, una penna e un catalogo dove sono elencati gli espositori, i vini e prodotti in degustazione, libero accesso in tutte le sale (no masterclass), degustazione di 3 calici di vino a scelta dal catalogo espositore.

Biglietto giornaliero o bi-giornaliero - la quota d'ingresso include:

Un calice professionale da degustazione “Luigi Bormioli”, una tracolla porta calice “VinStrip”, una penna e un catalogo dove sono elencati gli espositori, i vini e prodotti in degustazione, libero accesso a qualsiasi assaggio (vino) in tutte le sale e tramite food card un solo assaggio ad ogni espositore food.

l’ingresso per i minori accompagnati dai genitori è di € 1,00 (senza calice).

Master Class

Non mancheranno le Master Class, con 4 incontri per approfondire la conoscenza di superbi vini (storia, metodo di lavorazione, terroir, filosofia del produttore, caratteristiche organolettiche) guidati da professionisti di fama internazionale.

Sabato 12 Settembre

Ore 13:00 Terrano Riserva & Sigari Toscani € 18,00

“Selezione di Terrano Riserva della cantina Colja jozko e degustazione di sigari con il Club Amici del Toscano®.

Relatori: Noris Vesner e il Fummelier Marco Prato.

Ore 16:00 Verticale di Barbaresco DOCG € 15,00

Una mini verticale tra le più grandi annate del Barbaresco dal 2005 ad oggi della cantina Montaribaldi.

Relatori:Luciano Taliano e Giorgia Tontodonati.

Domenica 13 Settembre

Ore 13:00 Metodo Classico & Selezione di formaggi € 30,00

Una singolare esperienza sul Metodo Classico e prelibati formaggi. Relatori: Aurora Cacciari e Alberto Marcomini.

Ore 16:00 Champagne & Sigari Toscani € 18,00

“Selezione di Champagne by Carol Agostini di Food'n'WineAngels” e degustazione di sigari con il Club Amici del Toscano®.

Relatori: Carol Agostini, Sergio Bruno e il Fummelier Marco Prato.

La quota per i Master Class non include: l’entrata all’evento della 13° edizione di “La Grande Festa del Vino” – obbligatorio l’acquisto a parte.

Wine Shop

Durante la manifestazione “La Grande Festa del Vino” si potranno acquistare direttamente i vini in degustazione presso il negozio allestito in Villa Farsetti e i prodotti gastronomici direttamente allo stand dell'espositore. Tutti i prodotti saranno in vendita ad un prezzo promozionale per l’occasione.

Punto Ristoro

Nell'area esterna della villa, sarà presente un punto ristoro gestito direttamente dal ristorante "Tre Ponti" con prelibatezze del territorio. I prodotti sono in vendita (non inclusi nel biglietto d'entrata.)



Enoteca Le Cantine Dei Dogi dei Fratelli Berna Ezio & Vanni.

Vi aspettiamo per brindare con le oltre 7.000 bottiglie di altissima qualità, italiane e straniere in degustazione, in un percorso entusiasmante nello sterminato magico mondo del vino in tutte le sue sfaccettature.

Il Galà dei Dogi: cena con i produttori

La sera è l’alta cucina a diventare protagonista in una location da sogno immersa nel verde: sabato 12 settembre 2020 il ristorante di Villa Patriarca di Mirano (Venezia) dalle ore 20:50 ospiterà la “cena evento della 13ma edizione della Grande Festa del Vino”, saranno presenti tutti i produttori della manifestazione.