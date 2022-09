In Villa Farsetti torna la Grande Festa del Vino con 380 etichette in degustazione

Sabato 24 a domenica 25 settembre 2022, torna a Santa Maria di Sala la Grande Festa del Vino, giunta all'edizione numero 15, evento dedicato al vino che vede protagonisti 100 tra i migliori produttori nazionali e mondiali. Per due giorni incontri e cene gourmet fanno da cornice alle degustazioni che si svolgeranno, dalle 10 alle 20, presso Villa Farsetti.

Sarà l'evento più grande degli ultimi anni, con:

380 etichette di vini in degustazione

141 espositori da 24 Paesi del Mondo

119 espositori - Vino

1 espositore – Distilleria

17 espositori - Food

4 espositori - Fuori dalla tavola

6 masterclass

laboratorio sensoriale - Club Amici del Toscano

Ci sarà spazio per un ampio tour dell’Italia e di altri 23 paesi del Mondo, calice alla mano, per conoscere le tipicità e le eccellenze dei terroir italiani e mondiali, scoprire vitigni alloctoni, autoctoni, nazionali e internazionali, rari e ricercati, vini convenzionali, naturali, biologici, biodinamici, di montagna (da viticultura eroica), di mare, di collina, di pianura, di vignaioli indipendenti e di piccole realtà emergenti o di quelle già affermate.

Per questa edizione, sarà in degustazione anche un vino raro proveniente dalla Francia, nonché il miglior vino dolce al mondo secondo i massimi esperti. Si tratta del Chateau d’Yquem Sauternes Aoc annata 2015, che ha ottenuto dei punteggi stellari per quest’annata: 100/100 punti Robert M. Parker Jr. di Wine Advocate. Un gioiello dell’enologia francese ai vertici mondiali, da provare almeno una volta nella vita! YQUEM tocca il cuore, commuove l'anima, risveglia i sensi.

Programma completo della manifestazione: www.lagrandefestadelvino.it