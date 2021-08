Green Motor Village: a Forte Marghera tre giorni di expo auto e raduni veicoli storici

Ultimo weekend di agosto a Forte Marghera all’insegna della mobilità sostenibile: venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 agosto 2021 è in arrivo l’edizione zero di Green Motor Village evento inserito nel programma degli eventi di Città in Festa e che farà da prologo alle iniziative collegate alla Settimana Europea della Mobilità in programma dal 16 al 22 settembre.

L’iniziativa nasce da un’idea di BthExtra, agenzia emergente di Digital Marketing ed eventi del territorio veneziano e consisterà in tre giornate rivolte a tutto il territorio metroplitano ma anche oltre, durante le quali i concessionari di auto, moto e bici del territorio esporranno i propri prodotti, con particolare focus verso i veicoli ibridi e elettrici dando così la possibilità di conoscere da vicino le caratteristiche, le prestazioni e i costi del nuovo sistema di mobilità sempre più rivolto all’impatto zero sull’ambiente.

Green Motor Village avrà un orario di apertura dalle ore 10 alle 22 con accesso libero al pubblico e metterà a disposizione anche punti ristoro, raduni di auto storiche, motoraduni ed esposizioni di Vespa storiche. In particolare, sabato 28 ci sarà l’esposizione di oltre 40 vetture storiche grazie alla collaborazione con Automoto Club Menon e Club Venezia Automotostoriche, domenica 29 la passerella per oltre una cinquantina di Alfa Romeo d’epoca e non grazie al coinvolgimento del Club Alfisti Veneto. Inoltre, per entrambe le giornate, parteciperà anche il Vespa Club Mirano con l’esposizione di Vespa Storiche.

«Forte Marghera apre le sue porte ad una iniziativa green che consentirà non solo di rinnovare la sua vocazione di contenitore per eventi grazie ai suoi spazi rinnovati ma anche al suo contesto tra terra e mare e che ben si sposa con iniziative rivolte a promuovere la mobilità a impatto zero – spiega l’assessore alla promozione del territorio Paola Mar - L’amministrazione comunale è, dunque, ben felice di sostenere proposte di questo genere che arrivano, in questo caso, da una realtà giovane e che intende lavorare sul territorio e che precede la Settimana Europea della Mobilità che vedrà il Comune di Venezia impegnato anche in altre iniziative».

«Come fondazione abbiamo sposato questa idea che vuole essere la prima di una serie che vorremmo portare avanti anche nei prossimi anni – aggiunge Stefano Mondini, presidente della Fondazione Forte Marghera -. Si tratta di un nuovo formato di utilizzo per il Forte: un weekend lungo con l’intenzione di costituire appuntamenti su temi specifici, iniziando dalla mobilità sostenibile».

«La prima edizione del Green Motor Village l’abbiamo pensata per valorizzare questa splendida location – spiegano i tre soci della BthExtra Matteo Cimegotto, Lorenzo Casarin e Thomas Grones - Sarà una tre giorni in cui ci sarà la possibilità di fare dei test drive anche per quanto riguarda i produttori di monopattini e bici elettriche. Abbiamo fortemente voluto questa location che unisce la città d’acqua a quella di terraferma e ringraziamo l’amministrazione comunale per averci concesso di inserire la kermesse nel circuito Città in Festa e darci quindi la possibilità di valorizzare anche realtà produttive del nostro territorio».

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...