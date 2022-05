Greenpeace: la nave Rainbow Warrior a Venezia, aperta alle visite del pubblico

Conclusa l’attività di ricerca scientifica sui cetacei nelle aree limitrofe al Parco del Delta del Po, sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 la nave di Greenpeace "Rainbow Warrior" sarà a Venezia, in Riva San Biasio, visitabile dal pubblico. Gli orari sono i seguenti: sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e domenica dalle 9 alle 14. Non è necessaria la prenotazione.

Le persone potranno visitare i ponti esterni della nave con mascherina Ffp2 indossata, conoscere le attività dell’associazione ambientalista e firmare la petizione europea per vietare le pubblicità dei responsabili della crisi climatica La nave partirà poi alla volta di Trieste per l’ultima tappa del tour, incentrata sugli impatti dei cambiamenti climatici in mare. Anche l’Area Marina protetta di Miramare aderisce infatti al progetto “Mare caldo” di Greenpeace, una rete di monitoraggio che prevede l'installazione di termometri per misurare l’aumento della temperatura del mare.