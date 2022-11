Gregory Privat live a Mestre tra jazz, caraibica ed elettronica

Intero: euro 15; ridotto e studenti under 26: euro 10; ridotto under 14: euro 3

Prezzo Intero: euro 15; ridotto e studenti under 26: euro 10; ridotto under 14: euro 3

Ritorna sabato sera Candiani Groove, la rassegna al centro culturale Candiani promossa dal Settore cultura del Comune di Venezia con la direzione artistica di Veneto Jazz. Il 12 novembre alle 21 va in scena “Soley”, primo lavoro di Gregory Privat con la sua etichetta discografica Buddham Jazz.

In quest’album il pianista e compositore rivela 15 brani arrangiati per trio e profondamente ancorati alla ricchezza musicale del jazz, delle musiche caraibiche, della musica elettronica e della voce. “Soley”, il cui titolo rimanda al simbolo di luce che induce speranza, riflette quest’audacia e non assomiglia a nessuno dei suoi lavori precedenti: qui scopriamo un universo ibrido dove convivono e si intrecciano jazz, musica caraibica, musica elettronica, pianoforte e sintetizzatori, l’eredita del trio jazz, la tradizione della musica classica e della canzone.

Per la prima volta, Gregory Privat si rivela anche come cantante e apporta a “Soley” una dimensione vocale tra lo strumentale e la narrazione che, finora, aveva donato solo ad altri o utilizzato esclusivamente sul palco e che ora invece conferisce alla sua musica una forza emotiva più grande che mai.

Biglietti in vendita alla biglietteria del Centro e online www.ticketone.it (diritto di prevendita 2 euro) Orari biglietteria: da mercoledì a sabato 16.00 – 19.00; venerdì anche 10.00 - 12.00 In occasione degli spettacoli, da due ore prima dell’inizio. Informazioni: Centro Culturale Candiani t. 041 2746126 - candiani@comune.venezia.it - facebook.com/Centro.Culturale.Candiani