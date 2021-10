Grischa Lichtenberger in concerto al Teatrino di Palazzo Grassi

Nell’ambito di Venezia Jazz Festival Fall edition, lunedì 1 novembre 2021, alle ore 19.30, per Nordic Frames, sezione elettronica del festival, in programma al Teatrino di Palazzo Grassi il produttore berlinese Grischa Lichtenberger, della scuderia Raster-Media. Il suo sound, dai toni aggressivi, rivela profondità di struttura musicale e senso ermetico del ritmo e delle melodie, in uno stile personale ed autentico. Il concerto, riprogrammato dopo il rinvio a causa del lockdown, è una eredità (e un omaggio) di Marcello Mormile, fondatore e direttore artistico della rassegna, prematuramente scomparso.

Biglietti

intero 15 euro + diritti di prevendita

ridotto 12 euro + diritti di prevendita (member e residenti Città Metropolitana di Venezia)

Prevendite: circuiti Vivaticket e VeneziaUnica

