Halloween 2021 all'Hard Rock Cafe di Venezia

Scheletri, streghe, zombie, vampiri, fantasmi, pipistrelli e zucche stanno per popolare Bacino Orseolo e l’Hard Rock Cafe Venezia è pronto ad accoglierli per la ricorrenza più terrificante dell’anno. Il Cafe del Rock si prepara a festeggiare nuovamente Halloween con un due iniziative, una musicale per gli adulti e una gustosa per i piccoli rockers accompagnati dai più grandi.

In tutta sicurezza, nella notte più inquietante dell’anno, domenica 31 ottobre dalle ore 21.30, il dj set di Christian Effe tornerà a far battere il cuore dei fan al locale che per l’occasione potranno presentarsi con travestimenti a tema.

Per l’intero weekend, da sabato 30 a domenica 31 ottobre, alle piccole spaventose roxtars fino a 10 anni che si presenteranno al locale mascherate a tema Halloween, il Cafe del Rock offrirà un appetitoso Kids Meal per ogni piatto principale per adulti ordinato.

Per prenotare: https://ow.ly/wPqR50GsfJJ

