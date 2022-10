"A lume di tenebra", il weekend lungo di Halloween a Palazzo Grimani

Ridotto € 6 per gli iscritti alle iniziative, gratuito per under 18

Prezzo Ridotto € 6 per gli iscritti alle iniziative, gratuito per under 18

In occasione del lungo ponte di Ognissanti, il museo di Palazzo Grimani propone un ricco programma di iniziative con visite guidate, attività per bambini e concerti ispirati al fantastico e al tema della luce e dell'oscurità. Tutti gli eventi sono a prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti. Ingresso ridotto speciale € 6,00 per gli iscritti alle iniziative (gratuito per under 18). Saranno visitabili tutto il primo piano nobile del Palazzo, con le mostre Domus Grimani e Archinto di Georg Baselitz, e il secondo piano nobile, che ospita fino al 27 novembre la mostra The Flaying Of Marsyas dell'artista americana Mary Weatherford.

Il programma

Venerdì 28 ottobre: apertura serale straordinaria dalle 19.00 alle 22.00, ultimo ingresso alle 21.15. Ingresso ridotto speciale € 6,00 dopo le 18.30

Ore 17.15 Dell’amore per l’antico, visita guidata a cura di Marco Mazzocco

Ore 19.00 Concerto Chiaroscuri musicali - musiche ispirate a luce e oscurità, a cura degli insegnanti e degli allievi della scuola di Musica Antica di Venezia

Musiche di Anonimi del sec. XIV, John Dowland, Giovanni Antonio Pandolfi Mealli, Jacob Van Eyck e altri

Ore 20.20 Dell’amore per l’antico, visita guidata a cura di Valeria Finocchi

Sabato 29 ottobre

Ore 12.00 Dallo Zenit. A luci spente nella Tribuna Grimani, visita guidata sul tema della luce, a cura di Valeria Finocchi

Domenica 30 ottobre: apertura festiva ordinaria 10.00-19.00, ultimo ingresso alle 18.30

Lunedì 31 ottobre: apertura diurna straordinaria 14.30-18.30, ultimo ingresso alle 18.00

Ore 14.30 Indagini Fantastiche, alla ricerca delle creature nascoste tra le decorazioni di Palazzo Grimani, attività ludico-educativa per bambine e bambini dai 7 agli 11 anni, compresa nel biglietto di ingresso (gradito il costume di Halloween)

Ore 16.30 Mostri tra le Mostre, visita guidata a cura di Marco Mazzocco

Martedì 1 novembre: apertura festiva ordinaria 10.00-19.00, ultimo ingresso alle 18.30

Ore 16.30 Claudio Monteverdi: Madrigali Guerrieri e Amorosi, concerto a cura di L’offerta musicale di Venezia

Info e prenotazioni

e-mail: drm-ven.grimani@cultura.gov.it - tel. 041 2411507