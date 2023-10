Halloween si festeggia anche al Lido: tutte le iniziative

Torna la festa più spaventosa dell’anno: tutto pronto per Halloween, la manifestazione dedicata ai più piccoli, all’insegna di giochi e laboratori da paura. Martedì 31 ottobre, il territorio comunale sarà animato da tanti concorsi di maschere, spettacoli e animazioni. L’evento rientra nel palinsesto “Le Città in Festa” del Comune di Venezia ed è organizzato in collaborazione con Vela spa.

Due le iniziative lidensi: l'Associazione Radiantistica Malamocco organizza “Halloween a Malamocco”, festa rivolta ai bambini e ai loro genitori per un momento di gioco in compagnia, ma aperta a tutti. Appuntamento alle 17 con ritrovo in Rio Terrà Malamocco, dove verrà allestito un piccolo “tunnel del brivido” per bambini. Si potrà inoltre giocare sul “carretto della paura”. Durante la manifestazione saranno offerti dolcetti e bibite.

La Pro Loco Lido di Venezia Pellestrina, invece, organizza la festa “Happy Halloween” in piazzale Santa Maria Elisabetta. Dalle 16 alle 18 ci sarà il concorso per la maschera più bella, mentre dalle 10 alle 18 si potrà curiosare nel mercatino di Halloween.