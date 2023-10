A Venezia sarà un Halloween... da paura: tutti gli eventi nella provincia

Ad Halloween il territorio veneziano si tinge di arancione e nero per trasportare gli abitanti dentro le atmosfere orrorifiche della festa. Nei prossimi giorni, saranno numerosi gli eventi che promettono di divertire grandi e piccoli. Scopriamo quali.

Sugar Halloween

Arriva nel cuore di Mestre “Sugar Halloween”, un evento imperdibile che trasformerà Piazza Ferretto in un mondo magico di teschi messicani, dolciumi giganti e caramelle. L'appuntamento è per martedì 31 ottobre, a partire dalle ore 16.00. Questo Halloween sarà indimenticabile grazie all'incontro tra tradizioni messicane e fantasie dolci, che renderanno la giornata ancora più sorprendente e coinvolgente (DETTAGLI).

Fortenebra 2

Al via “Fortenebra 2”, l’evento ospitato a Forte Marghera dedicato all’horror e al thriller in tutte le sue forme che, dopo il grande successo riscosso nel 2022, quest'anno ritorna sabato 28 e domenica 29 ottobre, con orario dalle 10 alle 20.

La seconda edizione della manifestazione si articolerà in una serie di eventi dedicati sia ai più piccoli che agli adulti, tutto all’insegna della cultura pop. Il ricco calendario di appuntamenti verterà su una serie di workshop e incontri a tema Halloween, tra maschere da costruire, fumetti da realizzare con gli insegnanti della Mangaschool Venezia e la novità dei Campfire tales, con la “tenda del mistero” ad attendere i bambini più coraggiosi per una serie di letture da brivido (DETTAGLI).

Veneto: Spettacoli di Mistero

Si accendono i riflettori sulla rassegna “Veneto: Spettacoli di Mistero” che, nel fine settimana di Ognissanti, apre ufficialmente il calendario della 15esima edizione. L'iniziativa dà vita a storie e leggende scaturite dalla fantasia popolare e tramandate di generazione in generazione. Un vero e proprio patrimonio culturale che in “Veneto: Spettacoli di Mistero” trova la giusta valorizzazione, divenendo anche importantissimo volano di richiamo turistico.

Fil-rouge che unirà tutti gli appuntamenti del 2023 sarà il fuoco, elemento che, con la sua dualità, continua ad affascinare potentemente la cultura popolare, ricco com’è di significati e interpretazioni: simbolo di conoscenza e illuminazione, ma anche di devastazione e pericolo. Anche a Venezia e provincia saranno tanti gli eventi che, dal 28 ottobre al 25 novembre, animeranno diverse località del territorio (DETTAGLI).

Panevin

Sabato 28 ottobre, alle ore 17.00, il Boschetto di via Claudia Augusta, a Quarto d’Altino, sarà lo scenario in cui si svolgerà Panevin, passeggiata sul tracciato dell’attuale via Claudia Augusta fino al boschetto, dove si svolgerà un suggestivo spettacolo dal vivo al chiarore della sola luce dei bracieri ardenti. Ritrovo alle ore 17.00 in Piazza San Michele (DETTAGLI).

Chioggia e le streghe

Martedì 31 ottobre, alle ore 20.45, nel centro storico di Chioggia avrà luogo "Chioggia e le streghe", passeggiata notturna guidata con racconti leggendari e descrizioni storico-culturali sugli scorci più suggestivi della città. Ogni luogo spesso racchiude una tradizione popolare ricca di storie, aneddoti, leggende che danno ai luoghi un'aura magica e misteriosa che riesce ad affascinare adulti e bambini. Allo stesso modo Chioggia possiede le sue leggende, raccontate ogni anno con questo evento speciale. Molte delle leggende narrate avranno come oggetto palazzi e scorci del centro storico con narrazioni di eventi realmente accaduti durante il periodo dell’inquisizione e di presunte condanne e roghi di streghe. Partecipazione gratuita (DETTAGLI).

Mostri...amo?

Halloween arriva al Museo di Palazzo Grimani con "Mostri...amo?", una caccia al tesoro in maschera per bambine e bambini. Martedì 31 ottobre, alle ore 17.00, i più piccoli saranno guidati dallo staff attraverso le sale del palazzo, per scoprire giocando le diverse raffigurazioni di mostri che si trovano al suo interno (DETTAGLI).