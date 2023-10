Torna la festa più spaventosa dell’anno. Tutto pronto per Halloween, la manifestazione dedicata ai più piccoli, all’insegna di giochi e laboratori da paura. Martedì 31 ottobre, il territorio comunale sarà animato da tanti concorsi di maschere, spettacoli e animazioni. L’evento rientra nel palinsesto “Le Città in Festa” del Comune di Venezia ed è organizzato in collaborazione con Vela spa.

Venezia Nativa, consorzio per la valorizzazione di Burano, Mazzorbo e Torcello, organizza per martedì 31 ottobre la festa “Halloween a Burano”. Appuntamento alle 16 in piazza Galuppi dove ci sarà l’animazione di Dj Aldo in collaborazione con Amici del Karaoke.