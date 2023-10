Torna la festa più spaventosa dell’anno. Tutto pronto per Halloween, la manifestazione dedicata ai più piccoli, all’insegna di giochi e laboratori da paura. Martedì 31 ottobre, il territorio comunale sarà animato da tanti concorsi di maschere, spettacoli e animazioni. L’evento rientra nel palinsesto “Le Città in Festa” del Comune di Venezia ed è organizzato in collaborazione con Vela spa.

“Halloween Gazzera” è la festa organizzata dall’Associazione Commercianti Artigiani Gazzera. Appuntamento al Parco di Villa Pozzi, dalle 17 alle 19. La festa è un evento speciale all’interno del programma di Autunno Gazzera 2023 e di quello dell’Ottobre Rosa. Molte le attrazioni a disposizione di piccoli e adulti. Al termine, merenda preparata con i prodotti dei commercianti del quartiere.