Halloween: due giorni di festa all'Hard Rock Cafe, anche per i più piccoli

L’appuntamento più spaventoso dell’anno si raddoppia all’Hard Rock Cafe di Venezia, che per Halloween organizza due giorni “da brivido”, il 30 e il 31 ottobre, pensati per intrattenere bambini e famiglie e tutti gli appassionati della notte dei morti viventi.

Halloween all'Hard Rock Cafe

La mattina di domenica 30 ottobre il cafe di Bacino Orseolo la dedica, infatti, ai piccoli rocker con l’evento “Lil Monster Ball” una speciale colazione di Halloween in stile Hard Rock, in programma dalle 10 alle 12, con l’intrattenimento degli AnimaTati che realizzeranno per i bambini make-up a tema e personaggi da brividi con la balloon art. Dalle uova strapazzate, al bacon croccante, agli immancabili fagioli ranch, fino ai muffin al cioccolato o croccanti hash brown di patate, la colazione di Hard Rock incontra tutti i gusti sia per gli amanti del dolce e sia per il salato.

La sera di Halloween, lunedì 31 ottobre a partire dalle 21.00, Tobia Gomiero alias Dj Tuby Rubber, noto dj producer veneziano, famoso per le sue performance sperimentali, dalla sua consolle animerà il party in maschera, insieme ai makeup artist di AnimaTati che metteranno a disposizione le loro tecniche di face paint per creare dei trucchi terrificanti.

In abbinamento ai festeggiamenti per Halloween Hard Rock Cafe ha, inoltre, ideato un cocktail limited edition, disponibile in tutti i cafe del mondo fino al 31 ottobre, il Blood Orange Mule, composto da Absolut Vodka al Mandarino, Sour Mix, Ginger Beer, guarnita con una fetta d’arancia disidratata e un rametto di rosmarino.