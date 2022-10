Tre giorni di festa per Halloween a Jesolo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

"Dolcetto o trucchetto?". È lo slogan del calendario di appuntamenti programmati per il Ponte di Halloween e di Ognissanti dal 29 ottobre all'1 novembre dalla direzione del polo espositivo delle mostre “Tropicarium Park” e “La Fabbrica della Scienza”. Per la tre giorni dedicata alle festività a cavallo fra ottobre e novembre saranno presenti figuranti in costume, sarà garantito l'intrattenimento da parte di artisti e animatori oltre agli allestimenti tematici a base di atmosfere fra il noir e l'horror che stupiranno il pubblico.

Fra i protagonisti a tema fantasy la Strega di Halloween che, durante l'apertura diurna, farà uno spettacolo a sorpresa negli spazi espositivi de “La Fabbrica della Scienza”, mentre nelle sale del “Tropicarium Park” sarà organizzato il “Truccabimbi” grazie al quale i più piccoli potranno truccarsi per Halloween, e “La Fabbrica del Dolcetto” per la preparazione dei biscotti a tema che saranno confezionati direttamente dai bambini. “Per Halloween” avverte la titolare delle mostre del Lido di Jesolo, Monica Montellato “stiamo programmando tre giorni di festa e sorprese con famiglie e bambini, sempre tutto gratuito compreso nel biglietto. Saranno inoltre donati premi dal 29 ottobre al 1 novembre a tutti i bambini che entreranno in mostre truccati e mascherati a tema Halloween”.

Dalle ore 21.00 alle 23.00 del 31 ottobre al piano superiore della mostra “La Fabbrica della Scienza” sarà inoltre organizzato in collaborazione col regista “La serata in Mostra” di intrattenimento intitolata “La Scienza nella Fantascienza attraverso il Cinema”. “La notte di Halloween del 31 ottobre sarà dedicata solo al pubblico adulto” continua Monica Montellato “con proiezioni nel mega schermo sopra ed un percorso per immagini dedicato ai film horror. Attraverso il cinema di fantascienza e dell’orrore, affronteremo la tematica scientifica del parassitismo, della rianimazione di tessuti inanimati, dei simbionti confrontandoli con il progresso scientifico”.