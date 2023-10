Una sfilata in maschera in Piazza Mercato per Halloween Marghera

Torna la festa più spaventosa dell’anno. Tutto pronto per Halloween, la manifestazione dedicata ai più piccoli, all’insegna di giochi e laboratori da paura. Martedì 31 ottobre, il territorio comunale sarà animato da tanti concorsi di maschere, spettacoli e animazioni. L’evento rientra nel palinsesto “Le Città in Festa” del Comune di Venezia ed è organizzato in collaborazione con Vela spa.

L’Associazione Marghera 2000 organizza “Halloween Marghera”, che si terrà in piazza Mercato dalle 15.30 alle 19 di martedì 31 ottobre. La festa prevede, in apertura, il dj set di Dj Beppe. Alle 16.30 cominceranno il loro show gli artisti di strada itineranti Le Mafaldone e Josè a spasso con la cassa. Culmine della festa sarà la Halloween Parade, sfilata in maschera di grandi e piccini con premiazione dei travestimenti più originali.