Halloween, in piazza Mercato a Marghera fanno festa i più piccoli

L'autunno e l'inverno si preannunciano festosi e ricchi di eventi per Marghera. Si comincia con Halloween: gli eventi in calendario, rivolti ai più piccini ma non solo, si svolgeranno in piazza Mercato il 31 ottobre, a partire dalle 16.

Sono stati realizzati in collaborazione con l'associazione Marghera 2000. Per l'occasione sarà allestito in piazza il gettonato mercatino a tema. Giorgia Bellemo, artista circense, metterà in scena lo show 'La stregozza': come una vera strega sarà alle prese con riti e pozioni magiche, fuoco, trampoli e scopa volante. A seguire torna la sfilata in costume per grandi e bambini, la cosiddetta 'Halloween Parade', con premi riservati alle maschere più originali.

Alla casetta bianca allestita per l'occasione spazio per 'dolcetto o scherzetto': distribuzione gratuita di caramelle e dolciumi. Chi vorrà potrà intagliare zucche con le forme più strane, facendosi ispirare dalla propria fantasia (evento realizzato con l'associazione Buongiorno Marghera). Tutto sarà allietato dal sottofondo musicale di dj Beppe. In serata, a partire dalle 19 infine, previa prenotazione, sarà possibile cenare (a pagamento) in ristoranti e bar del centro, degustando un'apericena con menù a tema e piatti di stagione.