Halloween: a Mestre quattro giorni all'insegna del cibo: 20 food truck italiani e stranieri

Confcommercio Mestre lancia in grande stile la festa di Halloween a Mestre. Venerdì 29, sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì primo novembre in piazza Coin sarà protagonista l’International street food, con gli stand di una ventina dei migliori food truck itineranti, in Italia e stranieri, che proporranno al pubblico le loro specialità enogastronomiche: cibi e prodotti tipici delle identità provinciali e regionali (il 29 dalle ore 18 alle 24, gli altri giorni dalle 12 alle 24).

In contemporanea arriverà in centro il Green motor village, che già si era svolto a fine agosto con una tre giorni dedicata all’esposizione, a forte Marghera, di oltre 50 vetture a cura di una dozzina di concessionari del territorio, rappresentanti dei marchi delle più importanti case automobilistiche, con focus particolare sui veicoli ibridi ed elettrici, raggiungendo oltre 15.000 partecipanti. Gli stand saranno dislocati in dieci postazioni: piazza Coin, piazza 22 marzo, via Poerio, via Olivi, chiostro dell’M9, piazzale Donatori di sangue, riviera XX Settembre, piazzetta Malipiero, piazzale Candiani e via San Pio X. Oltre ai test drive, la manifestazione sarà arricchita dalle occasioni d’intrattenimento a cura dei club di auto e moto storiche.

Ultimo, ma non ultimo, sabato e domenica, per tutto il giorno, si terrà in via Allegri anche lo Show dell’hand made, la mostra dell’artigianato creativo e del riciclo, con una quindicina di artisti che presenteranno le loro creazioni spiegando i metodi e i segreti del mestiere. Sono previsti dei laboratori artistici per bambini e animazioni di strada.

