Il 24 luglio torna l' "Happy Friday"

Artisti di strada itineranti, punti musica con performance in acustico e musica chillout e un'esposizione di macchine da rally: torna venerdì 24 luglio "Happy Friday", l'iniziativa giunta alla quarta edizione che fino alle ore 23 propone nelle vie del centro di Mestre occasioni di animazione, intrattenimento e shopping negli esercizi commerciali aderenti.

Programma

Piazza Ferretto e Largo Divisione Julia, performance di Davide Ciani (associazione Circo Volante) e di Marianna Andrigo, accompagnata dal gruppo di danza Live Art Culture.

Orari spettacoli

18.30 Piazza Ferretto

19.45 Largo Divisione Julia

21.00 Piazza Ferretto

Riviera Magellano, dalle 18 le sonorità del Novak Club con il dj set di Boogaloo Robert (indie rock, soul, sixties tunes)

via Verdi, dalle 18,30 alle 19 DirtyWaterBluesDuo (acoustic blues rock duo)

Galleria Barcella, dalle 19 alle 20.30, DirtyWaterBluesDuo (acoustic blues rock duo)

via Manin, dalle 21 alle 22, DirtyWaterBluesDuo (acoustic blues rock duo)

via Mestrina e Galleria Teatro vecchio, dalle 19 alle 20.30, Ennesimi Acoustic Duo

via Palazzo, dalle 21 alle 22, Ennesimi Acoustic Duo

via Caneve, dalle 18 dj set di Steve Giant con il suo reggae da asporto

Corte Legrenzi, dalle 18 live acustico

Chi decide di raggiungere il centro di Mestre in auto può parcheggiare nei piazzali e negli stalli strisce blu, dove la sosta è gratuita dalle ore 15 alle 20. Sono escluse le aree di Marghera, San Giuliano (Porta Rossa, Blu e Gialla), Piazzale Roma e Vega (vie Pacinotti, Ferraris e dell'Elettrotecnica).

Tramite i coupon distribuiti dagli esercizi aderenti all'iniziativa, inoltre, la prima ora al Park Costa (per sole autovetture-no GPL aperto h24) e al Park Candiani sarà gratuita.

Le vie coinvolte negli eventi Happy Friday a Mestre:

Via Mestrina • Via Palazzo • Via Rosa • Piazza Ferretto • Via Ca’ Savorgnan • Via Paolo Sarpi • Via Caneve • Via Torre Belfredo • Calle Del Sale • Corte e Calle Legrenzi • Via Cappuccina • Riviera Magellano • Piazzetta Toniolo • Piazzale Donatori di Sangue • Via Poerio • Via Cesare Battisti • Galleria Matteotti • Galleria Teatro Vecchio • Via San Rocco • Piazzetta Pellicani • Via S. Girolamo • Via Carducci • Via Manin • Largo Divisione Julia • Piazzale Leonardo da VInci • Via Olivi • Via Allegri • Piazzetta Zorzetto • Galleria Barcella • Piazza Barche • Riviera XX Settembre • Via Verdi • Via Fapanni • Corso del Popolo • Piazzetta Coin