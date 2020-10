Happy Halloween 2020: in streaming le iniziative del Comune di Venezia per i più piccoli

Sarà un Halloween diverso a causa delle restrizioni imposte dal rispetto della normativa anti-Convid19, ma non per questo meno divertente quello che animerà "virtualmente" Venezia e Mestre il prossimo 31 ottobre 2020. In programma ci sono due iniziative, organizzate dal Comune di Venezia in collaborazione con Vela. La prima, dal titolo "Halloween Venice streaming party" vede protagonista Ca' Pesaro, da poco riaperta al pubblico dopo gli importanti interventi di ripristino a seguito dell'acqua "granda", con un evento che unisce musica e cultura. A Mestre, invece, va in scena una particolare versione dell'"Happy Halloween", dedicata principalmente ai bambini.

Happy Halloween 2020 a Venezia

L'interazione la farà da protagonista, nell'«Happy Halloween» dedicato ai più piccoli, che si svolgerà in diretta televisiva su Televenezia (canale 71 del digitale terrestre) e in contemporanea streaming sui canali social "Le Città in festa", "Venezia Unica" e "Fai Centro! Mestre Shopping District". Negli studi televisivi, dalle 15.45 di sabato, la presentatrice di Rai Gulp Silvia Lavarini e l'attore Giulio Canestrelli terranno compagnia al pubblico vestendo i panni di una famiglia "spaventosa", in linea con la festa di Halloween. Il pomeriggio sarà arricchito da tanta animazione e musica e insieme ai due conduttori ci sarà anche un inviato speciale che dal centro di Mestre si collegherà con divertenti gag. Anche i bambini potranno partecipare alla trasmissione inviando una foto, un video o un disegno a tema Halloween alla mail 2020happyhalloween@gmail.com. E i commercianti di tutta la città potranno partecipare inviando le foto delle vetrine dei loro negozi, che saranno mandate in onda in diretta televisiva.