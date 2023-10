A Mestre animazioni, spettacoli e intrattenimenti per festeggiare Halloween

Arriva “Sugar Halloween”, un evento imperdibile che trasformerà Piazza Ferretto in un mondo magico di teschi messicani, dolciumi giganti e caramelle. L'appuntamento è per martedì 31 ottobre, a partire dalle ore 16.00. Questo Halloween sarà indimenticabile grazie all'incontro tra tradizioni messicane e fantasie dolci, che renderanno la giornata ancora più sorprendente e coinvolgente.

In Piazza Ferretto un istrionico duo di fachiri si esibirà in numeri che sposino un elevato livello di rischio performativo a una messa in scena adatta al vasto pubblico della manifestazione. Una presentazione allegra e interattiva darà modo ai bambini di essere coinvolti in concorsi di mascherine e prove di spavento, dando la possibilità ai piccoli partecipanti di meritarsi l’applauso e le foto ricordo dell’evento. Musiche a tema, intervallate con i tormentoni del momento, permetteranno inoltre al pubblico di scatenarsi e di liberare la propria voglia di festa. In aggiunta, tre gruppi itineranti di artisti spazieranno tra Piazza Ferretto, Calle Legrenzi, Largo Divisione Julia e via Palazzo. Ulteriori informazioni sono disponibili online.