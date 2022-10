Halloween a Venezia per i più piccoli: tutti gli eventi nel Comune di Venezia

Torna Happy Halloween, la manifestazione dedicata ai più piccoli, all’insegna di giochi e laboratori da paura. Lunedì 31 ottobre, il territorio comunale sarà animato da tanti concorsi di maschere, spettacoli e animazioni.

Halloween a Venezia: il programma completa

Si comincia sabato 29 ottobre, dalle ore 16, con “Halloween al Parco Hayez”, evento organizzato dall’associazione “I sette nani-Cipressina” con un dj set dedicato ai bambini. Il giorno seguente, domenica 30 ottobre, a Forte Marghera, per tutto il giorno si racconteranno storie, ci si potrà travestire da fantasmi e disegnare mostri immaginari, alla ricerca di Frankie, la mascotte di Halloween 2022.

Lunedì 31 ottobre la festa più spaventosa dell’anno animerà il centro di Mestre, con spettacoli fissi e animazioni itineranti dalle 15.30 alle 19.30. Il tema della giornata, promossa in collaborazione con Avis, sarà “Vampiri e Pipistrelli”, per far divertire i piccoli e sensibilizzare gli adulti sulla donazione del sangue, in modo da poter trasmettere - attraverso un evento ludico e leggero - valori di altruismo e responsabilità. Il vampiro, normalmente visto come cacciatore notturno che si nutre di sangue, sarà quindi rivisitato in una figura goffa e assonnata, e la sua attività principale sarà quella di raccogliere sangue da destinare a chi ne ha più bisogno.

In Piazza Ferretto, un istrionico duo con pianoforte a coda proporrà mash-up e brani concertistici con interpretazioni accattivanti, alternando pezzi dance e grandi successi a brani classici. Una presentazione allegra ed interattiva darà modo ai bambini di essere coinvolti in concorsi di mascherine e prove di spavento. Come premio i gadget messi a disposizione da Avis. Verrà inoltre previsto un breve intervento dei responsabili dell’associazione per dare modo di contestualizzare la giornata. Infine, tre gruppi itineranti di artisti spazieranno tra Piazza Ferretto, Calle Legrenzi, Largo Divisione Julia e via Palazzo: il Trio di danza acrobatica con 3 B-Boy che daranno ritmo e coinvolgeranno il pubblico in balli e salti mortali, un mago dalla spiccata vitalità e un carretto condotto da vampiri con le immortali bolle di sapone.

Sempre lunedì 31 ottobre, presso Villa Pozzi – Gazzera, l’Associazione Commercianti Artigiani Gazzera organizza, dalle ore 16 alle 19, “Halloween - Paese dei Balocchi”, animazioni per i bambini, mentre in Piazza Mercato a Marghera, dalle ore 16, l’Associazione Marghera 2000 propone “Halloween Marghera”, show musicale e intrattenimento per bambini con sfilata di maschere. A Carpenedo, invece, dalle 18 alle 21, negli spazi del patronato di via Manzoni 2, l’associazione “Insieme si può fare molto” organizza un pomeriggio di aggregazione rivolto a grandi e bambini. Festeggiamenti anche a Burano, dalle ore 16, davanti alla trattoria da Romano, tra caramelle, dolci e cioccolata calda. Inoltre, all’impianto comunale di rugby di Favaro Veneto dalle ore 15 sono previsti giochi di gruppo, maschere e dolci per i bambini.

«Questa celebrazione si è diffusa in tutto il mondo e anche nel nostro territorio è diventata un’occasione di divertimento per i nostri bambini. - ha affermato l’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar - Questa Amministrazione ha un occhio di riguardo per le nostre future generazioni ed è per questo che ringraziamo le tante associazioni impegnate a favorire l’aggregazione e la socialità nel nostro territorio, coinvolgendo anche i piccoli spettatori di oggi che renderanno viva la nostra città domani».