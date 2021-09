Hard Rock Cafe: "Freddie for a week", dedicato alle hit di Freddie Mercury e dei Queen

Arriva all’Hard Rock Cafe Freddie for a week, appuntamento fisso per celebrare l’indimenticabile star scomparsa nel 1991. Il 5 settembre del 1946 nasceva Freddie Mercury, una delle voci più belle del rock e icona intramontabile per tutti gli appassionati di musica. Domenica 5 settembre 2021 gli Hard Rock Cafe di tutto il mondo celebrano i 75 anni dalla nascita dell’artista di Zanzibar. In Italia i Cafe festeggiano con musica dal vivo e, a Roma e Firenze, con uno speciale menu dedicato. Durante tutta la settimana nei tre Cafe vengono proiettati video musicali di Freddie Mercury e dei Queen. Nei Rock Shop è possibile acquistare una selezione di merchandising esclusiva in edizione limitata e sostenere un’associazione benefica. Una parte del ricavato delle vendite delle magliette e pin a livello mondiale saranno devolute alla associazione fondata nel 1992 dopo la morte di Freddy Mercury, che cerca di combattere l'AIDS in tutto il mondo.

Nella giornata di domenica 5 settembre, all’Hard Rock Cafe di Venezia la leggenda del rock viene con il DJ set di Christian EFFE dedicato alle intramontabili hits di Freddie Mercury e dei Queen. Per le prenotazioni, sono previste due fasce orarie dalle ore 19.30 alle 21.00 o dalle ore 21.15 alle ore 22.45.

Per tutta la settimana dal 5 al 12 settembre, anche al Cafe di Bacino Orseolo verranno proiettati video musicali in ricordo del frontman dei Queen e sarà possibile scattare foto ricordo a tema grazie al corner creato all’interno del locale. Insieme alle T-Shirt e le Pin, i fan del Cafe potranno acquistando i baffi alla Freddie da indossare o un gustoso brownie baffo e contribuire a sostenere l’associazione che opera a livello mondiale per la ricerca a favore della lotta all’AIDS.

