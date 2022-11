Hard Rock Cafe festeggia il Ringraziamento con un menu speciale e musica live

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Hard Rock Cafe inaugura la stagione delle Feste con un menù speciale dedicato al Thanksgiving Day, disponibile in edizione limitata giovedì 24 novembre: un'esperienza con i piatti della tradizione americana, preparati anche in versione mini per condividerli con i più piccoli.

Il menu del giorno del Ringraziamento prevede petto di tacchino arrostito a fuoco lento servito con la tradizionale salsa Gravy, verdure fresche grigliate, l’immancabile ripieno fatto in casa, cremoso purè di patate dolci e la celebre salsa di mirtilli. A il pasto, come da consuetudine, la torta di zucca servita con salsa al caramello e panna montata.

Nella serata di giovedì 24 novembre il cafe propone inoltre un appuntamento di live music con l’esibizione, a partire dalle 21.30, del duo acustico Nick & Dodo. Edoardo Fusaro (voce) e Nicolò Marchiori (chitarra) ripercorrono un repertorio di pezzi old style del rock 'n' roll rivisitati in chiave acustica per ricreare l’atmosfera e lo spirito giusto della festa tradizionale america.

Per info e prenotazioni: venice_social@hardrock.com; +39 041 5229665