Hard Rock Cafe celebra il Thanksgiving Day con i piatti della tradizione americana

Hard Rock Cafe Venezia inaugura la stagione delle feste con un menù speciale dedicato al Thanksgiving Day, disponibile in edizione limitata dal 25 al 28 novembre (anche da asporto). Dal petto di tacchino arrostito a fuoco lento, agli immancabili contorni casalinghi tra cui il classico ripieno e altre specialità, amici e famiglie potranno celebrare il giorno del Ringraziamento degustando i piatti della tradizione americana.

Per un giorno del Ringraziamento da festeggiare in due, il Cafe Veneziano prevede lo speciale Thanksgiving Bundle che comprende i due piatti principali del menu ideato per la celebrazione americana e un dessert da condividere.

Il menù di Hard Rock Cafe® per il Thanksgiving Day

Petto di tacchino arrostito a fuoco lento servito con la tradizionale salsa Gravy

Verdure fresche grigliate

Ripieno classico fatto in casa

Cremoso purè di patate dolci

Salsa di mirtilli

Dolci e Drink per chiudere con dolcezza il pasto: