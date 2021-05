Hard Rock Cafe celebra il Cinco de Mayo

In base al decreto legge del 22 aprile 2021 e nel pieno rispetto dei vigenti protocolli di sicurezza, l’Hard Rock Cafe di Venezia ha deciso di riaprire le porte ai suoi fan, a pranzo e a cena, grazie alla disponibilità degli spazi esterni per i tavolini con affaccio su Bacino Orseolo.

In occasione della riapertura il Cafe del Rock lagunare celebra il Cinco de Mayo, la storica festività che si celebra ogni 5 maggio in Messico e negli Stati Uniti d'America, proponendo ai suoi ospiti, dal 30 aprile al 6 maggio, insieme agli iconici piatti del brand internazionale, un viaggio sensoriale nei colori e nei sapori del paese che ha dato i natali ad artisti del calibro di Carlos Santana e Frida Kahlo, con tre versioni del cocktail New Jumbo Margaritas.

L’Hard Rock Cafe veneziano prosegue inoltre con il servizio di delivery (dal lunedì al giovedì dalle ore 11:30 alle 22:30 e dal venerdì alla domenica dalle ore 11:30 alle 23:00) e asporto (tutti i giorni dalle ore 11:30 alle 22:00).