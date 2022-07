Metal e Grunge: all'Hard Rock il duo acustico Unkempt

La musica live di Hard Rock Cafe Venezia non va in vacanza, continuano le serate estive in compagnia di giovani artisti e band locali. Giovedì 7 luglio ore 22 è il turno degli Unkempt duo acustico formato dalla voce di Cri Sartori e dalla chitarra di Matteo Pagliarin che insieme ripercorrono i brani più iconici della storia del rock anni ’90 dal metal fino al grunge. Pearl Jam, Alice in Chains, Temple of The Dog, Nirvana, Stone Temple Pilots, Screaming Trees sono solo alcuni dei nomi delle leggende rock che gli Unkempt suoneranno dal vivo nel cafe di Bacino Orseolo per accompagnare il rito del Late Happy Hour dalle ore 22.00 alle ore 23.00 con cocktail e specialità pensate apposta per concedersi una pausa di relax dopo una giornata di lavoro.