Una festa di colori a San Donà di Piave: arriva l'Holi Festival

Una serata ad ingresso libero per unire la convivialità tipica dell’estate e un fine educativo di primo piano: tutto questo è “Holi Festival”, il festival dei colori che si terrà giovedì 18 luglio dalle 18 alle 24 al Chiringuito sotto il ponte di San Donà di Piave.



L’Holi festival è ben conosciuto tra i più giovani, ma non solo, come un appuntamento festoso, diffuso in tutta Italia, animato da una vera e propria esplosione di colori. Ogni ora, infatti, partiranno dei countdown per riempire di colori la folla, composti da un colorante alimentare in polvere di talco. Per l’occasione, al Chiringuito sotto il ponte è bene accorrere in gruppo: i primi dieci gruppi, composti da almeno otto persone tra i 14 e 20 anni, che si iscriveranno all'iniziativa, si aggiudicheranno un kit di colori lancio da poter condividere nel corso della festa. Ci si può iscrivere al online.



Nel corso dell’evento, che vedrà protagonisti anche i dj Fedro e Sister Gloria di Radio Piterpan, il locale sandonatese proporrà un menù dedicato e una vasta scelta di cocktail analcolici, l’iniziativa vuole sostenere un divertimento consapevole e alcol free.



L’appuntamento del 18 luglio rientra tra quelli di promozione del festival “Si riparte”, finanziato dalla DGR Politiche Giovanili della Regione Veneto con capofila la Città di San Donà di Piave e con il coinvolgimento dei Comuni aderenti all’Ulss 4 Veneto Orientale, delle reti interdistrettuali scolastiche del Sandonatese e Portogruarese e l’impegno della Cooperativa Itaca. A sostenere il progetto anche alcune realtà private del territorio, i Comuni sono quelli di Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto e Torre di Mosto per il Portogruarese; Eraclea, Fossalta di Piave, Noventa di Piave, Jesolo, Meolo e Musile di Piave per il Sandonatese.



Giunto alla terza edizione, “Si riparte” intende valorizzare i giovani, i loro talenti e anche il lavoro di gruppo, cercando di renderli protagonisti nelle realtà in cui vivono. Tutto ciò, unendo divertimento e socializzazione. Per i ragazzi, l’Holi Dance Festival al Chiringuito sotto il ponte potrà essere occasione propizia per chiedere informazioni agli educatori di Cooperativa Itaca (raggiungibili anche al 366 6333197) per l’iscrizione al progetto “Si riparte”.