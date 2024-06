Il 15 e 16 giugno Holly e Benji all’Emisfero di Trebaseleghe

Il 19 luglio 1986 veniva trasmesso per la prima volta in Italia?Holly?e?Benji: un cartone animato amatissimo da generazioni e generazioni di bambini. Chi non ricorda personaggi leggendari entrati nel mito insieme ai loro spettacolari gesti sportivi: il tiro del falco di Patrick Everett, la catapulta infernale dei gemelli Derrick, il tiro della tigre di Mark Lenders e le rovesciate acrobatiche di Holly.

Holly e Benji al Centro Commerciale Emisfero di Trebaseleghe

Oggi la serie, che ha avuto tantissime repliche e anche un sequel verso la metà degli anni ’90, rivive al Centro Commerciale Emisfero di Trebaseleghe (via Malcanton 40, Trebaseleghe - PD): sabato 15 e domenica 16 giugno i personaggi di Holly?e?Benji arriveranno in Galleria per due giorni davvero speciali.

Sarà un’occasione unica per rivivere le loro incredibili avventure e per condividere momenti indimenticabili con tutta la famiglia, con tantissime attività per giocare e divertirsi insieme. L’ingresso è gratuito, quindi non perdete l’opportunità di trascorrere un weekend all’insegna del divertimento per i più piccoli e… della nostalgia per i loro genitori!

Chissà, magari sarà possibile scoprire con certezza quanto è lungo il campo da calcio del cartoon, teatro di indimenticabili corse palla al piede. Sembra che qualcuno si sia anche preso la briga di calcolarlo: in base alle proporzioni tra oggetti e distanze percorse, è stato stabilito che il terreno di gioco medio misura 5 km circa in larghezza e 18 km in lunghezza!

Calcoli trigonometrici a parte, il Centro Commerciale Emisfero di Trebaseleghe vi aspetta numerosi il 15 e il 16 giugno per celebrare una delle serie animate più amate di sempre in un weekend di puro divertimento, insieme ai mitici Holly e Benji!