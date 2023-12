A Venezia arrivano gli Home Movie Days, le giornate internazionali dei film di famiglia

Dal 14 al 16 dicembre a Venezia presso Combo (Ex Convento dei Crociferi, Campo dei Gesuiti) si svolgeranno gli Home Movie Days / Giornate Internazionali del Film di Famiglia: una manifestazione unica, integralmente dedicata alla salvaguardia archivistica e alla valorizzazione in ambito culturale e artistico dei film di famiglia e delle memorie audiovisive private.

Tre giornate dense di proiezioni, presentazioni, workshop e discussioni, che si propongono come punto di incontro tra appassionati e specialisti del settore in ambito nazionale e internazionale, per mettere a confronto esperienze e best practice e promuovere nel pubblico una conoscenza più profonda delle produzioni audiovisive e degli artisti in relazione al patrimonio filmico amatoriale.



Gli Home Movie Days sono ideati e promossi dall'associazione nazionale Re-framing home movies APS e realizzati in collaborazione con l’archivio veneziano RI-PRESE memory keepers (Spinoff dell'Università Iuav di Venezia), con il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC, il sostegno di Fondazione di Venezia, Fondazione Iuav, Università Iuav di Venezia e il patrocinio di Veneto Film Commission. Gli Home Movie Days sono articolati in 5 sezioni più un evento conclusivo. Tutti i dettagli del programma sono disponibili online.