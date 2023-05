Torna la Honda Jesolo Moonlight Half Marathon con più di 5mila iscritti

Al via la 12esima Honda Jesolo Moonlight Half Marathon -10K & Alì Family Run, in programma nella serata di sabato 20 maggio a Jesolo. Pronta anche la squadra dei 50 ‘angeli del cronometro’, pacer selezionati per qualità tecniche e umane. Tra questi c’è anche Gianluca Biral, che da 10 anni corre e convive con una difficile compagna di vita: la leucemia.

Quest’anno la gestione è a cura del Venicemarathon Running Team e sono ben 50 i pacer suddivisi in 10 gruppetti che osserveranno le seguenti fasce di tempo: 1h25’, 1h30’, 1h35’, 1h40’,1h45’, 1h50’. 1h55’, 2h, 2h15’ e 2h45’. Nella 10 km saranno, invece, suddivisi in 5 gruppi che copriranno questi tempi: 40’, 45’, 50’, 55’, 1h e 1h10’. I loro nomi sono: Andrea Vidotto, Nicola Divicari (1h25’); Andrea Melpignano, Marco Tricarico, Stefano Manfrin (1h30’); Ignazio Musmeci, Rino Marchioretto, Marco Pozzebon (1h35’); Erika Michielan, Manuel Bozzetto, Gianluca Biral, Jhonny Soprano, Antonio Franceschi (1h40’); Andrea Coppo, Giorgio De Checchi, Nicola Penasa, Tiziano Marangon (1h45’), Carlo Casali, Silvio Dus, Nicola Pangia, Luca Zorzi (1h50’); Giorgio Barone, Dino Bevilacqua, Alessandro Palamidese e Nicola Zanetti, Andrea Raschini (1h55’); Astrid Gagliardi, Marco Ogniben (2h); Anna Murgia, Beatrice Borella, Claudio Siega (2h15’); Ilaria Razzolini e Fabio Vianello (2h45’).

Nella 10K: Michele Cavasin, Luca Lincetto, Stefano Ruzza (40’); Davide Bertoldi, Alessandro Boscolo, Massimiliano Zennaro (45’); Igor Biasuzzi, Pierluigi Pizzato (50’); Fabio Base, Alessandro Rossi, Stefano Scomparin (55’), Giulia Marascutto e Lucia Seguso, Silvia Finocchiaro (1h); Silvia Finocchiario, Sabrina Mazzucco e Andrea Pellegrini (1h10’).

Alì Family Run

Proseguono a gonfie vele anche le iscrizioni alla Alì Family Run, la corsa solidale non competitiva di circa 3 chilometri, dedicata a famiglie, studenti, bambini e appassionati del movimento, che precederà l’avvio delle due corse più lunghe, proprio per far vivere anche ai più piccoli l’atmosfera del grande evento. Anche quest’anno la manifestazione raccoglierà fondi per sostenere la parrocchia di San Giovanni Battista, uno dei più importanti centri Caritas di Jesolo e grazie alla collaborazione con il Rotary Distretto 2060 contribuirà a diffondere il messaggio dell’importante campagna ‘Run to End Polio Now’ per sensibilizzare i giovani sull’importanza della lotta contro la poliomielite a livello globale. Tutte le informazioni sono disponibili online.

Un’altra nobile iniziativa solidale che arricchirà la manifestazione è la raccolta di scarpe da running usate (in buono stato e lavate prima della consegna) per persone bisognose ‘Doppio nodo, quaranta 2.0’, promosso dal barefoot runner Ercole La Manna e dalle associazioni 'Vegan Power Team' e 'Compagnia della Polenta'. Un gesto di solidarietà per persone bisognose, come i senzatetto, che potrebbero beneficiare della scarpa da running in quanto particolarmente comoda e richiesta da loro stessi per un uso quotidiano, ma al contempo un’importante azione di rispetto ambientale, di cultura del riuso e di lotta allo spreco. Saranno posizionate ceste per la raccolta delle scarpe all’interno del villaggio ed in area partenza/arrivo.

La 12^ Honda Jesolo Moonlight Half Marathon -10K & Alì Family Run è organizzata da Venicemarathon, con il patrocinio della Città di Jesolo, il supporto di Jesolo Turismo e titolata dal brand giapponese Honda.