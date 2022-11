Le migliori startup a Venezia per il MITdesignX di HUBitat

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il 23 novembre il progetto HUBitat, rete di hub territoriali su innovazione e sostenibilità del WMF, farà tappa a Venezia: l'occasione è il final pitch del programma di accelerazione MITdesignX Venice, frutto della collaborazione tra MITdesignX di Boston (Cambridge) e SerenDPT (Serenissima Development and Preservation through Technology), la società benefit che fa da incubatore per le migliori startup che si stanziano a Venezia. SerenDPT è partner della WMF startup competition e animatore di Fabbrica H3 sull'isola della Giudecca, uno dei tre hub principali della Rete HUBitat.

Alle ore 17, negli spazi di Fabbrica H3, avrà luogo il final pitch delle 10 startup che hanno preso parte al programma MITdesignX Venice, iniziato a settembre e che nella giornata del 23 raggiungeranno il punto di arrivo del percorso intrapreso: 2Gift, Agropop, Arti, Accaindustries, EDock, Fairbnb Experience, H2OO2H, PesCo, Rehub, Sea the Change.

Giudici della pitch session saranno: Michele Bugliesi, presidente Fondazione Venezia; Maximiliano Romero, professore associato IUAV; Marco Lotito, innovation manager di WMF - Rete HUBitat; Susanna Zuccarini, manager promozione e networking Invitalia; Stefania Agnoli, area manager small business Unicredit.

Prima della premiazione delle startup vincitrici si parlerà del Future program edizione 2023: gli interventi di Fabio Carrera (founder Venice Project Center) e Gilad Rosenzweig (executive director and lectures - MITdesignX) lanceranno il prossimo percorso di accelerazione del MIT, mentre Marco Lotito andrà a descrivere le modalità con cui il progetto HUBitat affiancherà il MITdesignX Venice 2023. È possibile assistere alla diretta streaming dell’evento sul canale Youtube di SerenDPT (https://www.youtube.com/@serendpt_venezia).