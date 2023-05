A Mestre il laboratorio rivolto ai giovani per la creazione di una banda musicale marciante

Con la fine dell'anno scolastico Hybrid Music del Settore Cultura del Comune di Venezia propone ai giovani musicisti il laboratorio musicale Hybrid Marching Band, con lo scopo ambizioso di organizzare nell’arco temporale di due settimane una banda musicale giovanile marciante.

Il laboratorio, coordinato da maestri con pluriennale esperienza, è indirizzato ai giovani musicisti (under 26) che suonano strumenti a fiato, a percussione o acustici.

Gli incontri si svolgeranno al Teatro Momo al mattino, con fascia oraria dalle ore 10.00 alle 13.00, alla fine dell’anno scolastico (da lunedì 12 a venerdì 23 giugno), con restituzione finale l'ultimo giorno attraverso una marching band che percorrerà i luoghi centrali di Mestre.

I ragazzi verranno affidati all’ideatore, il M° Roberto Beggio, e a Francesco Socal, che con la loro formazione ed esperienza arrangeranno i pezzi e prepareranno i musicisti per la parata finale. A supportare il loro lavoro ci sarà inoltre il batterista Andrea Pellarin con le sue esperienze live e di insegnamento.

I docenti

Roberto Beggio porterà tutta la sua esperienza in qualità di insegnante di clarinetto, nonché direttore artistico di festival musicali organizzati su tutto il panorama nazionale: ha dedicato lunga parte della sua vita all’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole medie, è stato ed è il promotore di diversi gruppi jazz come Goodman's Sound Jazz Quartet, New Bross Jazz Gang e Bassano Reeds Jazz Band.

Francesco Socal, diplomato in clarinetto al Conservatorio di Venezia, parallelamente all’attività classica ha sempre coltivato un interesse per la musica popolare, jazz ed etnica collaborando con tantissimi gruppi locali e non: Minimal Klezmer, Mocambo Swing, Szabolcs Szoke, Diplomatico & Collettivo Ninco Nanco, Piccola Bottega Baltazar, Erica Boschiero, Don Ciccio Philarmic Orchestra, Luca Ferraris, e varie altre formazioni, con cui ha collaborato in Italia e all’estero realizzando varie produzioni discografiche. Docente di clarinetto e musica in vari istituti pubblici e privati, ha sempre lavorato a un approccio didattico innovativo e aperto a vari generi. Dal 2007 ad oggi collabora con il festival Gioie Musicali di Asolo tenendo un laboratorio annuale di klezmer e improvvisazione rivolto a tutte le età.

Andrea Pellarin è sicuramente la parte giovane e innovativa dei docenti: fin da bambino si appassiona alla batteria, iniziando a suonarla a 6 anni. Si diploma quindi al conservatorio jazz Pollini di Padova con il massimo dei voti. Collabora con più gruppi in live session, passando dal funk, al blues, al rock. Oltre agli impegni live, insegna batteria in diverse scuole di musica.

Per la partecipazione al laboratorio (con un minimo di 20 ragazzi) è richiesto un contributo di iscrizione di € 60.

Per iscriversi inviare una mail a hybridmusic@comune.venezia.it.