Hybrid Music: dal 19 ottobre torna la rassegna “Musica da passione a professione”

La rassegna dedicata alla musica e ai giovani torna all’Hybrid Music del Settore Cultura del Comune di Venezia: dal 19 ottobre, per il quarto anno consecutivo, in collaborazione con Macaco Records ripartono i corsi e le lezioni dedicate alle passioni musicali dei giovani grazie a lezioni e incontri organizzati con professionisti del settore daranno vita infatti a un lungo percorso di incontri che si svolgeranno all’interno delle sale dell’Hybrid Musci di via Torino.

Musicisti, compositori e critici daranno vita infatti a un lungo percorso di incontri che si svolgeranno all’interno delle sale dell’Hybrid Musci di via Torino. Gli appuntamenti sono gratuiti e sono sei. Si svolgeranno dalle 18:00 alle 20:00 e sono coordinati da Alberto Stevanato e da Solenn Le Marchand di Macaco Records e dal giornalista musicale Marco De Vidi. Tra i protagonisti troviamo, Giacomo Fiorenza (42 Records), Alberto Tessariol (Dischi Sotterranei), Enrico Molteni (La Tempesta). E ancora, Alessandro Fiori e Sara Santi cantante dei Queen of Saba, Enrico Gabrielli (Calibro 35, 19'40'' Records) e Yakamoto Kotzuga, compositore, produttore e sound designer.

Presenti anche promoter, organizzatori di eventi e gestori di club, come Simone Fogliata (Anfiteatro del Venda, Parco della Musica), Enrico Bettinello, Chris Angiolini (Bronson) e i giornalisti Claudia Durastanti, Antonia Tessitore, Marco De Vidi. All’Hybrid arrivano anche professionisti di musica e immagini come Ilaria Magliocchetti Lombi (fotografa), Furio Ganz (video artist), Marcello Dalla Puppa (videomaker). “Musica da passione a professione” vuole dare l'opportunità a giovani appassionati, curiosi e professionisti di partecipare a degli incontri che siano un'occasione di confronto e di scambio, dove a partire dalle esperienze degli ospiti presenti si possano approfondire i molti temi legati al mondo di chi lavora con la musica, raccontandolo e condividendolo. Il pubblico potrà cosi? partecipare gratuitamente a degli incontri con nomi importanti del panorama nazionale italiano e intervenire con domande e curiosita? legati ai mestieri della musica.

Il programma ospita giornalisti musicali, manager, etichette musicali, compositori di colonne sonore, parolieri/autori, fotografi e videomakers. Tante presenze e tante professioni per dare un quadro completo di quello che sono alcune delle attività? lavorative e professionali legate al mondo della musica