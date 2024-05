A San Servolo una giornata alla scoperta del parco dell'isola

Due appuntamenti per grandi e piccini per riscoprire uno tra i più grandi giardini del centro storico di Venezia: “I cinque sensi in Giardino” è il titolo dell’iniziativa che la San Servolo srl e la Città Metropolitana di Venezia propongono per domenica 2 giugno.

La prima delle attività proposte a cura della Cooperativa Il Sestante di Venezia per i bambini tra 5 e gli 11 anni sarà la “Caccia all’albero” alle ore 18 e avrà una durata di circa 90 minuti. Un'occasione per giocare e per conoscere la diversità degli alberi, la magia che avvolge le piante e gli animali attorno a noi e l’importanza che da sempre hanno avuto per l’uomo. L’attività si svolge all’interno del parco dell’isola e offre l’opportunità per osservare da vicino, annusare, toccare e scoprire la grande e storica varietà degli alberi presenti, ascoltare i suoni dell'isola, capire e valorizzare il significato e l’importanza della biodiversità con attività di esplorazione, ricerca e gioco di squadra.



Contemporaneamente, per gli adulti, sempre alle 18, è prevista una “Passeggiata botanica” a cura di Verde Scalato. Si tratterà di un tour guidato all’interno del giardino storico di San Servolo, alla scoperta degli alberi più rappresentativi del parco; tra i viali e i camminamenti si incontrano ulivi secolari, palme esotiche, leguminose giganti, alberi che sono sopravvissuti a Hiroshima, fiori commestibili e arbusti diventati alberi. L’isola si estende su una superficie di oltre 4 ettari e il suo giardino storico – le cui prime notizie risalgono all’819 – presenta oltre 400 varietà di specie arboree, tra alberi ad alto fusto e specie esotiche e autoctone.



Durante le attività sarà possibile scoprire nel giardino anche la collezione di opere d’arte contemporanea che vi sono collocate e per chi volesse anticipare l’arrivo in isola fino alle 16.30 sarà possibile visitare il Museo del Manicomio. Al termine degli eventi sarà offerto un apertiivo ai partecipanti nella caffetteria dell’isola. La partecipazione alle attività è gratuita, è gradita la prenotazione inviando una mail a: info@servizimetropolitani.ve.it.