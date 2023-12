A Dolo ritorna il teatro con quattro spettacoli nel rinnovato Cinema Italia

A Dolo ritorna il teatro: saranno quattro appuntamenti, tutti alle 21.00, sul palco del rinnovato Cinema Italia. Il 19 gennaio si apre la stagione con "Il Dio bambino" con Fabio Troiano, testo e musiche di Giorgio Gaber. Il 6 febbraio Roberta Giarrusso e Pino Quartullo saranno protagonisti di "28 motivi per innamorarsi". Il 23 febbraio Theama Teatro rappresenterà "La scuola dei mariti e delle mogli" di Molière; infine andrà in scena, il 13 marzo, "Romeo e Giulietta", di Stivalaccio Teatro. Abbonamenti in vendita dall’11 dicembre presso la Biblioteca Comunale di Dolo.

«È una grande emozione poter riabbracciare una stagione teatrale invernale a Dolo. Dalla chiusura del cinema-teatro Excelsior, quando cioè il proprietario decise di chiuderlo e venderlo, la nostra città non ha potuto godere di una vera e propria stagione, ma ha sempre cercato di non spezzare quel filo che la lega, in modo ineludibile, con il teatro – spiega Matteo Bellomo, vicesindaco di Dolo e assessore alla Cultura –. Abbiamo infatti ospitato, promosso e organizzato spettacoli, anche di alto livello, e ci siamo poi concentrati sul periodo estivo inventando spazi scenici dove non c’erano. Questo a testimonianza di un vero e proprio bisogno che il nostro territorio ha sempre avvertito e vissuto con passione e consapevolezza. Grazie alla Parrocchia di Dolo, che tra mille difficoltà ha restituito il Cinema Italia a tutta la comunità, ora è possibile tornare a pensare al teatro. Attraverso il contributo di Arteven abbiamo scelto di proporre una piccola e prima stagione teatrale. Quattro spettacoli, quattro piccoli e grandi gioielli che, ne siamo certi, sapranno iniziare a soddisfare l’amore di Dolo per il teatro’.